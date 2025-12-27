پخش زنده
در مراسم اختتامیه هشتمین دوره جایزه پژوهش سال سینمایی از محمد شهبا پژوهشگر پیشکسوت سینما تجلیل میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این مراسم به همت معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی ۱۰ دی ساعت ۱۵ با حضور پژوهشگران، اساتید دانشگاه، سینماگران و ... در تالار رودکی برگزار خواهد شد.
محمد شهبا فارغالتحصیل کارشناسی سینما از دانشگاه هنر، کارشناسی ارشد پژوهش هنر از دانشگاه تهران و فارغالتحصیل دکترای سینما «روایتشناسی فیلم» از دانشگاه ایست انگلیا در انگلستان است.
وی این روزها در دانشکده سینما تئاتر، دانشگاه هنر تهران در مقطع فوقلیسانس و دکترا تدریس میکند. شهبا بیش از ۴۰ عنوان کتاب تالیف و ترجمهای دارد و بیش از صد مقاله نوشته و ترجمه کرده است.
این پژوهشگر جوایز کتاب فصل، کتاب سال، کتاب سال سینما، کتاب برگزیده صداوسیما را نیز دریافت کرده است.
شهبا از کانون فیلمنامهنویسان سینمای ایران نیز ۲ جایزه، هم برای ترجمه کتاب «فیلمنامهنویسی متفاوت» و هم به دلیل یک عمر ترجمه سینمایی دریافت کرده است.