برنامه‌های «بر مدار افتخار»، با موضوع پرتاب همزمان سه ماهواره ایرانی، «دستور کار»، با نگاهی به افزایش قیمت دلار و ارز و تبعات اقتصادی آن، «ادبیاتو»، با روایت قصه‌های ماندگار ایرانی و «جهان سیاست»، با مرور آخرین تحولات فضایی، سیاسی و امنیتی منطقه، از شبکه‌های رادیویی پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ویژه‌برنامه «بر مدار افتخار»، هم‌زمان با پرتاب ماهواره‌های ملی «ظفر ۲»، «پایا» و «کوثر»، به صورت زنده از رادیو ایران پخش می شود.

این ویژه‌برنامه به تهیه کنندگی پاتیمار و گویندگی آدابی و با حضور حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایرا، ­یکشنبه ۷ از ساعت ۱۶:۳۰، پخش می‌شود.

برنامه «دستور کار» با نگاهی تحلیلی به افزایش قیمت دلار و ارز و تبعات اقتصادی آن، امروز ساعت ۱۹:۰۰، با حضور کارشناس اقتصادی، از رادیو ایران پخش می شود.

این برنامه به تهیه‌کنندگی راضیه حسینعلی، به بررسی دلایل افزایش بی‌رویه قیمت دلار و سایر ارز‌ها و پیامد‌های اقتصادی آن اختصاص دارد که با اجرای حامد نجم‌الهدی نوسانات ارزی را واکاوی­ خواهد کرد. ­

در ادامه، فرشید شکرخدایی، کارشناس اقتصادی، با تمرکز بر محورهایی، چون نبود شفافیت در تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای، نقش سیاست‌های وارداتی و صادراتی و ضعف در کنترل مبادی ورودی کشور، به تحلیل علل گرانی ارز و تأثیر آن بر اقتصاد و معیشت مردم می‌پردازد. ­

برنامه «دستور کار»، تلاش دارد با نگاهی کارشناسی، مخاطبان را با ریشه‌ها و تبعات نوسانات ارزی آشنا کرده و زمینه‌ای برای بررسی راهکار‌های مؤثر در این حوزه فراهم کند.

برنامه ادبی «ادبیاتو»، با نگاهی تازه به داستان‌های خاطره‌انگیز «گل خندان» و «گاو پیشونی سفید»، شنوندگان را به سفری نوستالژیک در دل ادبیات عامه ایران می‌برد، سفری که پیوندی میان خاطرات کودکی و مفاهیم عمیق فرهنگی و اخلاقی برقرار می‌کند.

برنامه ادبی «ادبیاتو»، در تازه‌ترین قسمت خود، شنوندگان را به دنیای قصه‌های کهن و محبوب ایرانی دعوت می‌کند، قصه‌هایی که نسل‌های مختلف با آنها بزرگ شده‌اند و هنوز هم جایگاهی ویژه در حافظه فرهنگی جامعه دارند. داستان‌های «گل خندان» و «گاو پیشونی سفید» از جمله روایت‌های فولکلور ایرانی هستند که با زبان ساده و فضایی خیال‌انگیز، مفاهیمی، چون مهربانی، صبوری، شجاعت، امید و غلبه نیکی بر بدی را به مخاطب منتقل می‌کنند.

در این قسمت، امیرحسین مدرس با روایتی دلنشین و تحلیلی، به بازخوانی این داستان‌ها می‌پردازد و ضمن اشاره به ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی آنها، نقش قصه‌های عامیانه را در شکل‌گیری هویت فرهنگی و تربیت نسل‌ها بررسی می‌کند. «ادبیاتو»، تلاش دارد نشان دهد که چگونه این روایت‌های شفاهی و کهن، فراتر از سرگرمی، حامل پیام‌های انسانی و اخلاقی هستند و همچنان می‌توانند برای مخاطب امروز الهام‌بخش باشند.

این برنامه همچنین به اهمیت حفظ و بازگویی قصه‌های بومی و مردمی می‌پردازد؛ قصه‌هایی که سینه‌به‌سینه منتقل شده‌اند و بخشی از میراث ناملموس فرهنگ ایرانی به شمار می‌روند. فضاسازی شنیداری، لحن روایت و انتخاب داستان‌ها در این قسمت، شنونده را به حال‌وهوای قصه‌گویی‌های قدیمی و شب‌های خاطره‌انگیز کودکی نزدیک می‌کند.

برنامه ادبی «ادبیاتو»، به تهیه‌کنندگی مژگان فرزین و اجرای امیرحسین مدرس، امروز ساعت ۱۳، از از رادیو صبا روی موج FM ۱۰۵،۵ پخش می‌شود.

برنامه «جهان سیاست»، با مرور آخرین تحولات فضایی، سیاسی و امنیتی منطقه و جهان، امروز ساعت ۱۵:۳۰، از رادیو ایران پخش می‌شود.

در بخش «دریچه»، موضوع قرار گرفتن سه ماهواره ایرانی در مدار بررسی می‌شود، موضوعی مهم در حوزه اقتدار علمی و فضایی کشور که فتح‌الله امی، کارشناس مسائل فضایی و ماهواره‌ای و رئیس گروه هوافضای دانشگاه تربیت مدرس، ابعاد فنی و راهبردی آن را تحلیل می‌کند. ­

در بخش «میکروفن»، نهم دی ­۱۳۸۸ و بازخوانی قله ولایتمداری مردم ایران مورد توجه قرار می‌گیرد. ­

در ادامه و در بخش تحلیل‌گران، با نگاهی به تحولات منطقه‌ای، موضوع «شطرنج خونین در دریای سرخ» و تحرکات مشکوک امارات در سایه سکوت معنادار تل‌آویو و هشدار رهبر انصارالله، با حضور علی ودایع، کارشناس مسائل سیاسی و بین‌الملل، واکاوی می‌شود. ­

همچنین در بخش «نسخه اصلی»، روایت یک توانمندی راهبردی با محور بررسی زمان و اهداف شلیک موشک‌های ایران روایت خواهد شد.

برنامه «جهان سیاست» به تهیه‌کنندگی فریدون ماهر و با گویندگی بتول نجفی، تلاش دارد با نگاهی تحلیلی، مخاطبان را با لایه‌های پنهان تحولات ژئوپلیتیکی و راهبردی آشنا کند.