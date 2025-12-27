پخش زنده
برنامههای «بر مدار افتخار»، با موضوع پرتاب همزمان سه ماهواره ایرانی، «دستور کار»، با نگاهی به افزایش قیمت دلار و ارز و تبعات اقتصادی آن، «ادبیاتو»، با روایت قصههای ماندگار ایرانی و «جهان سیاست»، با مرور آخرین تحولات فضایی، سیاسی و امنیتی منطقه، از شبکههای رادیویی پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ویژهبرنامه «بر مدار افتخار»، همزمان با پرتاب ماهوارههای ملی «ظفر ۲»، «پایا» و «کوثر»، به صورت زنده از رادیو ایران پخش می شود.
این ویژهبرنامه به تهیه کنندگی پاتیمار و گویندگی آدابی و با حضور حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایرا، یکشنبه ۷ از ساعت ۱۶:۳۰، پخش میشود.
برنامه «دستور کار» با نگاهی تحلیلی به افزایش قیمت دلار و ارز و تبعات اقتصادی آن، امروز ساعت ۱۹:۰۰، با حضور کارشناس اقتصادی، از رادیو ایران پخش می شود.
این برنامه به تهیهکنندگی راضیه حسینعلی، به بررسی دلایل افزایش بیرویه قیمت دلار و سایر ارزها و پیامدهای اقتصادی آن اختصاص دارد که با اجرای حامد نجمالهدی نوسانات ارزی را واکاوی خواهد کرد.
در ادامه، فرشید شکرخدایی، کارشناس اقتصادی، با تمرکز بر محورهایی، چون نبود شفافیت در تصمیمگیریهای بودجهای، نقش سیاستهای وارداتی و صادراتی و ضعف در کنترل مبادی ورودی کشور، به تحلیل علل گرانی ارز و تأثیر آن بر اقتصاد و معیشت مردم میپردازد.
برنامه «دستور کار»، تلاش دارد با نگاهی کارشناسی، مخاطبان را با ریشهها و تبعات نوسانات ارزی آشنا کرده و زمینهای برای بررسی راهکارهای مؤثر در این حوزه فراهم کند.
برنامه ادبی «ادبیاتو»، با نگاهی تازه به داستانهای خاطرهانگیز «گل خندان» و «گاو پیشونی سفید»، شنوندگان را به سفری نوستالژیک در دل ادبیات عامه ایران میبرد، سفری که پیوندی میان خاطرات کودکی و مفاهیم عمیق فرهنگی و اخلاقی برقرار میکند.
برنامه ادبی «ادبیاتو»، در تازهترین قسمت خود، شنوندگان را به دنیای قصههای کهن و محبوب ایرانی دعوت میکند، قصههایی که نسلهای مختلف با آنها بزرگ شدهاند و هنوز هم جایگاهی ویژه در حافظه فرهنگی جامعه دارند. داستانهای «گل خندان» و «گاو پیشونی سفید» از جمله روایتهای فولکلور ایرانی هستند که با زبان ساده و فضایی خیالانگیز، مفاهیمی، چون مهربانی، صبوری، شجاعت، امید و غلبه نیکی بر بدی را به مخاطب منتقل میکنند.
در این قسمت، امیرحسین مدرس با روایتی دلنشین و تحلیلی، به بازخوانی این داستانها میپردازد و ضمن اشاره به ریشههای فرهنگی و اجتماعی آنها، نقش قصههای عامیانه را در شکلگیری هویت فرهنگی و تربیت نسلها بررسی میکند. «ادبیاتو»، تلاش دارد نشان دهد که چگونه این روایتهای شفاهی و کهن، فراتر از سرگرمی، حامل پیامهای انسانی و اخلاقی هستند و همچنان میتوانند برای مخاطب امروز الهامبخش باشند.
این برنامه همچنین به اهمیت حفظ و بازگویی قصههای بومی و مردمی میپردازد؛ قصههایی که سینهبهسینه منتقل شدهاند و بخشی از میراث ناملموس فرهنگ ایرانی به شمار میروند. فضاسازی شنیداری، لحن روایت و انتخاب داستانها در این قسمت، شنونده را به حالوهوای قصهگوییهای قدیمی و شبهای خاطرهانگیز کودکی نزدیک میکند.
برنامه ادبی «ادبیاتو»، به تهیهکنندگی مژگان فرزین و اجرای امیرحسین مدرس، امروز ساعت ۱۳، از از رادیو صبا روی موج FM ۱۰۵،۵ پخش میشود.
برنامه «جهان سیاست»، با مرور آخرین تحولات فضایی، سیاسی و امنیتی منطقه و جهان، امروز ساعت ۱۵:۳۰، از رادیو ایران پخش میشود.
در بخش «دریچه»، موضوع قرار گرفتن سه ماهواره ایرانی در مدار بررسی میشود، موضوعی مهم در حوزه اقتدار علمی و فضایی کشور که فتحالله امی، کارشناس مسائل فضایی و ماهوارهای و رئیس گروه هوافضای دانشگاه تربیت مدرس، ابعاد فنی و راهبردی آن را تحلیل میکند.
در بخش «میکروفن»، نهم دی ۱۳۸۸ و بازخوانی قله ولایتمداری مردم ایران مورد توجه قرار میگیرد.
در ادامه و در بخش تحلیلگران، با نگاهی به تحولات منطقهای، موضوع «شطرنج خونین در دریای سرخ» و تحرکات مشکوک امارات در سایه سکوت معنادار تلآویو و هشدار رهبر انصارالله، با حضور علی ودایع، کارشناس مسائل سیاسی و بینالملل، واکاوی میشود.
همچنین در بخش «نسخه اصلی»، روایت یک توانمندی راهبردی با محور بررسی زمان و اهداف شلیک موشکهای ایران روایت خواهد شد.
برنامه «جهان سیاست» به تهیهکنندگی فریدون ماهر و با گویندگی بتول نجفی، تلاش دارد با نگاهی تحلیلی، مخاطبان را با لایههای پنهان تحولات ژئوپلیتیکی و راهبردی آشنا کند.