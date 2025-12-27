۱۶۱ شرکت سهامی عام ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در ۹ ماه سال ۱۴۰۴ مجوز افزایش سرمایه دریافت کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار در اجرای مفاد قانون بازار اوراق بهادار و مقررات مرتبط، در ۹ ماه سال ۱۴۰۴ نسبت به بررسی درخواست‌های افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام ثبت‌شده نزد سازمان بورس اقدام و مجوز افزایش سرمایه برای ۱۶۱ شرکت را صادر کرده است.

بر اساس این گزارش، مجموع مجوز‌های صادر شده برای افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام در این دوره ۳۸۲ هزار و ۴۰۲ میلیارد تومان بوده است. این افزایش سرمایه‌ها عمدتاً از محل مطالبات حال‌شده سهام‌داران و آورده نقدی به میزان ۴۷ هزار و ۹۵۲ میلیارد تومان انجام شده است.

همچنین، بخشی از افزایش سرمایه‌ها از محل سود انباشته به مبلغ ۹۹ هزار و ۹۶۲ میلیارد تومان، اندوخته‌ها به میزان ۳۱ هزار و ۶۳۳ میلیارد تومان و مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به مبلغ ۱۹۴ هزار و ۷۹۸ میلیارد تومان تأمین شده است. در این میان، سهم آورده نقدی با سلب حق تقدم سهامداران قبلی نیز ۸ هزار و ۵۵ میلیارد تومان گزارش شده است.

علاوه بر این، در بخش تأسیس شرکت‌های سهامی عام، طی این مدت مجوز انتشار سرمایه به مبلغ یک‌همت برای شرکت «تأمین سرمایه طاووس خاورمیانه» صادر شده است. همچنین مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس در ۹ ماه سال جاری مجوز انتشار ۶۴ همت اوراق بدهی را صادر کرده است.

این گزارش حاکی است، صدور این مجوز‌ها برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، تقویت ساختار مالی شرکت‌ها و توسعه بازار اولیه سرمایه انجام شده و نقش مؤثری در تعمیق بازار سرمایه ایفا می‌کند.