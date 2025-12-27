میزان بارش‌ها در همدان، چهار ماه آینده نرمال خواهد بود، اما این بارش‌ها جبران‌کننده کم‌آبی‌ها نیست و همچنان با تنش آبی مواجه هستیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری همدان در جلسه سازوکار مدیریت منابع آب گفت: امروز مهم‌ترین چالش در مدیریت منابع آب، بخش کشاورزی است و رعایت الگوی کشت، کاهش مصرف و پرهیز از کشت محصولات پرآب‌بر باید به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد.

حمید عبدلی از پیگیری ممنوعیت کشت برخی محصولات پرآب‌بر از جمله هندوانه خبر داد و افزود: این موضوع در استان مطرح شده و پیش‌بینی می‌شود مصوبات مربوطه به‌زودی از سوی استانداری و شورای تأمین استان ابلاغ شود.

او با قدردانی از همکاری صداوسیما در اطلاع‌رسانی، خواستار تولید و پخش کلیپ‌های آموزشی در حوزه صرفه‌جویی آب، به‌ویژه برای کشاورزان شد و تاکید کرد: اطلاع‌رسانی هدفمند می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مصرف و جلوگیری از بروز نارضایتی‌های اجتماعی داشته باشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری همدان با اشاره به لزوم برخورد با مشترکان پرمصرف تصریح کرد: در هر سه بخش خانگی، کشاورزی و صنعت، اخطار به مشترکان پرمصرف در مرحله نخست انجام می‌شود و در صورت تداوم مصرف بیش از الگو، کاهش فشار و در نهایت قطع آب در دستور کار قرار خواهد گرفت.

عبدلی گفت: مدیریت عادلانه توزیع آب و مدیریت شبانه آن، همراه با اقدامات قانونی و همکاری دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت آب و برق، تا رسیدن به شرایط نرمال تأمین و توزیع آب در استان ادامه خواهد داشت.