به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اولین مرحله از اردوی آمادگی تیم ملی پاراکانو به منظور آمادگی حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ از ۴ دی ماه در محل دریاچه مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز شده و تا ۱۴ دی ماه در جریان است.



شهلا بهروزی راد، سعید حسین پور، اسلام جاهدی و الیاس برکی ملی پوشان دعوت شده به این اردو هستند که تمرینات خود را با نظارت احمدرضا طالبیان مربی تیم ملی و رعنا بهلولی کمک مربی انجام می‌دهند.



عباس صیادی نیز به عنوان سرپرست این اردو معرفی شده است.