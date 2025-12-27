پخش زنده
️اولین مرحله از تمرینات تیم ملی پاراکانو به میزبانی دریاچه آزادی تهران در حال برگزاری است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اولین مرحله از اردوی آمادگی تیم ملی پاراکانو به منظور آمادگی حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ از ۴ دی ماه در محل دریاچه مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز شده و تا ۱۴ دی ماه در جریان است.
شهلا بهروزی راد، سعید حسین پور، اسلام جاهدی و الیاس برکی ملی پوشان دعوت شده به این اردو هستند که تمرینات خود را با نظارت احمدرضا طالبیان مربی تیم ملی و رعنا بهلولی کمک مربی انجام میدهند.
عباس صیادی نیز به عنوان سرپرست این اردو معرفی شده است.