آیت الله العظمی آقاضیاءالدین عراقی، چهرهای اثرگذار در اصول فقه شیعه بود که حدود دو قرن پیش، در ششم دی متولد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ آیت الله العظمی آقا ضیاءالدین عراقی، در سال ۱۲۷۸ هجری قمری در شهر اراک چشم به جهان گشود.
او فقیه و اصولی برجسته حوزهٔ علمیه، که عمر خود را به تدریس، تحقیق و پرورش شاگردان برجسته اختصاص داد، بهعنوان یکی از چهرههای تأثیرگذار در توسعه مبانی اصول فقه شیعه شناخته میشود.
آثار و مبانی فکری ایشان در محافل علمی و حوزوی مورد توجه قرار گرفته و نقش مهمی در شکلدهی به مباحث اصولی قرن چهاردهم قمری ایفا کرده است.
او سرانجام در سال ۱۳۶۱ هجری قمری در نجف اشرف درگذشت و پیکرش در حرم حضرت امیرالمومنین (ع) به خاک سپرده شد.