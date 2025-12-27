رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران از پیگیری ویژه ایمن سازی سرا‌های ناایمن بازار تهران به ویژه سرای بهشت توسط شهرداری خبر داد و گفت: روند ایمن سازی سرا‌های ناایمن بازار تهران بویژه سرا‌های قدیمی با جدیت و سرعت بیشتری باید پیگیری شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی پیرهادی روز شنبه در جمع خبرنگاران گفت: اخیرا جلسات مشترکی میان شورای شهر تهران و دیگر دستگاه‌های متولی برگزار شده و روند تصمیم‌گیری و اجرای اقدامات اصلاحی برای ایمن سازی بازار تهران را شتاب داده است.

وی با بیان اینکه ایمن سازی بازار تهران مورد تاکید کمیته ایمنی شورا قرار دارد و موضوع جدیدی نیست، افزود: در این دوره کاری «بابایی» عضو شورای شهر تهران، بار‌ها درباره فرسودگی زیرساخت‌ها و مخاطرات ایمنی سرا‌های قدیمی به مسئولان متولی و نیز اصناف و کسبه هشدار داده و ما نیز در کمیسیون این مطالبه را داریم.

پیرهادی تاکید کرد: صیانت از جان اصناف و شهروندان از اولویت‌های کاری این دوره مدیریت شهری است. او با تاکید بر اینکه بازار تهران بخشی از هویت تاریخی و اقتصادی پایتخت است، افزود: رسیدگی دقیق و مسئولانه به وضعیت ایمنی بازار تهران باید با جدیت دنبال شود.

وی افزود: در جلسه اخیری هم که با حضور فرماندار تهران، برخی اعضای شورای شهر، نمایندگان آتش‌نشانی، نمایندگان اصناف بازار تهران، مسئولان شهری و دیگر دستگاه‌های متولی برگزاری شد، موضوع سرای بهشت به عنوان یکی از نقاط دارای اولویت ایمنی به‌طور ویژه بررسی و جمع‌بندی‌ها بر اجرای مرحله‌ای اقدامات اصلاحی و نوسازی انجام شد.

پیرهادی افزود: در این جلسه همچنین موضوع ساماندهی سیم‌کشی‌ها، ایمن‌سازی مسیر‌های تردد و خروج اضطراری، کاهش انباشت کالا در گذرگاه‌ها و نیز تقویت تجهیزات پیشگیرانه آتش‌نشانی در محور‌های اصلی دالان‌ها و سرا‌های بازار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این عضو شورای شهر تهران با تاکید بر تداوم کسب و کار اصناف بازار تهران تصریح کرد: رویکرد مدیریت شهری در این دوره سلبی و محدودکننده نیست، بلکه تلاش می‌شود با همراهی مالکان و بازاریان، ارتقای ایمنی به‌گونه‌ای انجام شود که جریان کسب وکار دچار اختلال نشود.

به اعتقاد پیرهادی، آموزش اصناف، آگاه‌سازی نسبت به مخاطرات، تدوین برنامه زمان‌بندی مقاوم‌سازی و پایش مستمر نتایج اقدامات به کاهش ریسک و افزایش آرامش در سرای بهشت و سایر سرا‌های بازار کمک خواهد کرد.