مدیرکل بنیاد مسکن مازندران از ثبت ۱۸ هزار درخواست برای صدور پروانه ساخت مسکن در روستاهای مازندران در سال جاری خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل بنیاد مسکن مازندران از فرآیند درخواست ساخت مسکن و تغییر کاربری اراضی در روستاهای مازندران خبرداد.
اصغر احمدی جزئیات فرآیند ساخت مسکن در اراضی داخل و خارج از بافت روستاها را عنوان کرد و گفت: بیش از ۹۵ درصد درخواستها در کمیتههای فنی تأیید میشود. همچنین کلیه مراحل درخواست به صورت الکترونیکی و با حداقل مراجعه حضوری انجام میپذیرد.
وی با اشاره به تفاوت شرایط اراضی داخل و خارج از بافت روستاها افزود: اراضی داخل بافت طرح مصوب روستا، عموماً کاربری مسکونی دارند و دریافت پروانه ساخت برای آنها پس از بررسیهای فنی میسر است. اما برای ساخت مسکن در اراضی خارج از بافت، ابتدا باید درخواست الحاق به بافت روستایی و تغییر کاربری ارائه شود.
احمدی گفت:متقاضیان باید درخواست خود را از طریق دهیاریها و با بارگذاری مدارک در سامانههای آنلاین ثبت کنند.
وی ادامه داد: پرونده به ترتیب به بنیاد مسکن شهرستان و استان ارسال و در کمیتههای تخصصی مورد بررسی قرار میگیرد.
احمدی تأکید کرد: تمام مراحل به صورت الکترونیکی و از طریق «سامانه راهبر» انجام میشود و متقاضیان میتوانند با یک کد رهگیری ۱۶ رقمی، وضعیت پرونده را پیگیری کنند.
مدیرکل بنیاد مسکن مازندران افزود: در کمیتههای فنی، عواملی مانند فاصله زمین از بافت روستا، یکپارچگی زمین و نوع زمین (دشتی یا کوهستانی) ارزیابی میشود.
به گفته وی، در استان مازندران بیش از ۹۵ درصد این درخواستها تأیید و پروانه ساخت صادر میشود.
احمدی از ثبت ۱۸ هزار درخواست برای صدور پروانه ساخت و خدمات فنی در سال جاری خبر داد و گفت: حدود ۱۶ هزار مورد در حال بررسی است.
وی همچنین بر شفافیت فرآیند و ممنوعیت هرگونه درخواست وجه خارج از چارچوب قانونی تأکید کرد و افزود: این فرآیندها کاملاً تحت نظارت بنیاد مسکن و رایگان انجام میشود.
ساختوساز در روستاهای استانهای پرتقاضایی مانند مازندران همواره با پرسشهایی همراه است. شناخت تفاوت اراضی داخل و خارج از بافت روستا و روند قانونی الحاق و تغییر کاربری، برای جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز و حفظ اراضی کشاورزی ضروری است.