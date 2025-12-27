مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت جهاد کشاورزی بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم برای تأمین کالا‌های اساسی و مدیریت بازار در آستانه ماه مبارک رمضان و عید نوروز تأکید کرد.

مدیریت بازار کالا‌های اساسی در آستانه ماه رمضان و عید نوروز

مدیریت بازار کالا‌های اساسی در آستانه ماه رمضان و عید نوروز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ فاطمه خمسه در نشست رؤسای سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها گفت: در ماه‌های پایانی سال، مسئولیت‌های سازمان‌های استانی در زمینه تقویت ذخایر، تأمین اقلام ضروری و نظارت بر بازار شب عید و ماه رمضان به‌طور قابل توجهی افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به رویکرد وزارت جهاد کشاورزی در این دوره افزود: نظارت و ارزیابی مستمر بازار و تمامی موضوعات مرتبط با محصولات کشاورزی در اولویت اصلی قرار دارد تا بازار آرام و باثباتی را شاهد باشیم.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی همچنین به ضرورت نگاه بلندمدت اشاره کرد و گفت: هم‌زمان با اقدامات کوتاه‌مدت برای تأمین شب عید، باید برای سال زراعی پیش‌رو نیز برنامه‌ریزی منسجمی انجام شود.

خمسه از برگزاری جلسات منطقه‌ای از هفته آینده خبر داد و افزود: این نشست‌ها با هدف هم‌افزایی میان مدیران استانی و ایجاد هماهنگی بیشتر در دفتر امور استان‌ها برگزار می‌شود تا شرایط آرام و قابل کنترلی برای بازار شب عید و رمضان فراهم شود.»

وی به تغییرات بودجه سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: گزارش مربوط به تحولات بودجه‌ای در این نشست ارائه خواهد شد تا مدیران استانی در جریان آخرین تغییرات قرار گیرند.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌ها در پایان با تأکید بر نقش استانداران و همکاری دستگاه‌های مرتبط افزود: هماهنگی کامل میان سطوح ملی و استانی ضروری است و همه مجموعه‌های مرتبط از جمله شرکت پشتیبانی امور دام، سازمان دامپزشکی و سایر دستگاه‌های اجرایی باید در کنار مدیران استانی قرار گیرند.

خمسه ابراز امیدواری کرد: تصمیمات گرفته‌شده در این نشست‌ها به دستیابی به فهم مشترک و برانگیختن نتایج مؤثر در مدیریت سه‌ماهه پایانی سال منجر شود.