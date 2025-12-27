عملیات گازرسانی به ۲ هزار و ۵۸۰ روستای خوزستان اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرعامل شرکت گاز خوزستان گفت: عملیات گازرسانی به ۲ هزار و ۵۸۰ روستای استان انجام شده و گازرسانی به ۵۵ روستای دیگر در حال انجام است.

کیهان ساکی پور با اشاره به اعمال تغییر تعرفه گازرسانی از مهرماه ۱۴۰۴ برای بخش خانگی و صنایع افزود: نزدیک به ۹۸ درصد از مشترکین خانگی در خوزستان کم مصرف و یا با مصرف متوسط هستند.

او با تاکید بر اهمیت مصرف بهینه گاز گفت: استفاده از لباس گرم در منزل، تنطیم دمای منزل بر روی ۲۰ درجه، تنظیم دمای آبگرمکن بین ۳۰ تا ۴۰ درجه، استفاده از دستگاه‌های گازسوز با برچسب انرژی الف، راهکار‌های صرفه جویی در مصرف گاز است.

مدیرعامل شرکت گاز استان خوزستان ادامه داد: از ابتدای امسال تا کنون ۴۳ حادثه ناشی از گاز طبیعی در استان رخ داده است که منجر به ۵۵ مصدوم و ۱۱ فوتی بوده است.

ساکی پور افزود: سامانه تلفن گویای شرکت گاز ۱۵۹۴ و شبانه روزی ۱۹۴ آماده ارائه خدمات گازرسانی به مشترکین گاز خوزستان است.