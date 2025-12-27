سد کوثر با ۳۳۷ میلیون مترمکعب ۶۱ درصد، سد چم شیر ۴۲۵ میلیون مترمکعب ۱۸ درصد و سد شاه قاسم با ۹۰ هزار مترمکعب میزان پر شدگی آنها است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان گفت: هم اکنون سد کوثر با ۳۳۷ میلیون مترمکعب ۶۱ درصد، سد چم شیر ۴۲۵ میلیون مترمکعب ۱۸ درصد و سد شاه قاسم با ۹۰ هزار مترمکعب میزان پر شدگی آنها اعلام شده است.