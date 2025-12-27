سد کوثر با ۳۳۷ میلیون مترمکعب ۶۱ درصد، سد چم شیر ۴۲۵ میلیون مترمکعب ۱۸ درصد و سد شاه قاسم با ۹۰ هزار مترمکعب میزان پر شدگی آنها است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان گفت: هم اکنون سد کوثر با ۳۳۷ میلیون مترمکعب ۶۱ درصد، سد چم شیر ۴۲۵ میلیون مترمکعب ۱۸ درصد و سد شاه قاسم با ۹۰ هزار مترمکعب میزان پر شدگی آنها اعلام شده است.
مصلح بیان کرد: با ۲۹ نیروی گشت و بازرسی در هر سه سد آماده مهار سیلاب هستیم. آرش مصلح در نشست صبح امروز ستاد مدیریت بحران گفت: میانگین بارشهای سال زراعی جاری ۱۴۲.۵میلیمتر بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد افزایش داشته است اما نسبت به دراز مدت با کاهش ۳۲.۵ درصدی بارشها مواجه هستیم. مدیرعامل شرکت آب منطقهای کهگیلویه و بویراحمد افزود: بیشترین بارشها در منطقه سپیدار با ۲۵۹ میلیمتر، آبدهگاه ۲۱۷ میلیمتر و طسوج ۲۱۴ میلیمتر به ثبت رسیده است. وی با اشاره به آخرین وضعیت سدهای استان گفت: سد کوثر با ۳۳۷ میلیون مترمکعب ۶۱ درصد پر شده است، سد چم شیر ۴۲۵ میلیون مترمکعب ۱۸ درصد پرشدگی و سد شاه قاسم ۹۰ هزار مترمکعب پرشدگی سد است. مصلح بیان کرد: با ۲۹ نیروی گشت و بازرسی در هر سه سد آماده مهار سیلاب هستیم.