فرمانده انتظامی استان اردبیل، از اجرای طرح مبارزه با قاچاق و احتکار کالا‌های اساسی خبر داد و گفت: با اجرای این طرح ۹ تن برنج و ۱۸ هزار و ۷۱۱ بطری روغن خوراکی احتکار شده به ارزش ۴۵ میلیارد ریال کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سردار جواد تقوی، فرمانده انتظامی استان اردبیل اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان اردبیل طرح مبارزه با قاچاق و احتکار کالا‌های اساسی را همزمان با سراسر کشور به مدت ۷۲ ساعت و با همکاری مأموران انتظامی و پلیس‌های تخصصی اجرا کردند.

وی افزود: با اجرای این طرح ۹ تن برنج و ۱۸ هزار و ۷۱۱ بطری روغن خوراکی احتکار شده به ارزش ۴۵ میلیارد ریال و ۲ تن و ۲۰۰ کیلو نهاده دامی، ۲ تن آرد و ۱۰ هزار و ۹۰۳ قلم سایر کالا که همگی قاچاق بودند، به ارزش ۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی استان اردبیل با اشاره به تشکیل ۱۰ پرونده در رابطه با کشفیات به دست آمده در این طرح تصریح کرد: در این طرح ۹ نفر دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شده و پنج دستگاه خودرو توقیف شد.

تقوی گفت: از شهروندان می‌خواهیم در صورت اطلاع از هرگونه قاچاق و احتکار کالا‌های اساسی و مایحتاج ضروری مردم، موضوع را از طریق تما