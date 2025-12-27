پخش زنده
اعضای هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر در شهرستان منوجان انتخاب شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان جلسه انتخاب هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر در شهرستان منوجان، باحضور فرماندار و رئیس ستاد انتخابات شهرستان برگزار شد.
اعضاء اصلی:
علی جعفری مقدم،حمید رخبین، ابوذر کوهپیما، غلامرضا صالحی نودز، مهدی محبی نودز، محمد بیت اللهی، حسن خودستان و مهدی دلداری
اعضای علی البدل:
خانم نسیبه زارعی منوجان، مصیب زارعی منوجان، محمد جداوی، جلیل شاورزی و پژمان رازبان