به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان جلسه انتخاب هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر در شهرستان منوجان، باحضور فرماندار و رئیس ستاد انتخابات شهرستان برگزار شد.

اعضاء اصلی:

علی جعفری مقدم،حمید رخبین، ابوذر کوهپیما، غلامرضا صالحی نودز، مهدی محبی نودز، محمد بیت اللهی، حسن خودستان و مهدی دلداری

اعضای علی البدل:

خانم نسیبه زارعی منوجان، مصیب زارعی منوجان، محمد جداوی، جلیل شاورزی و پژمان رازبان