مدیر کل هواشناسی خوزستان تا اواسط هفته جاری، بارش باران، برف و تگرگ و همچنین کاهش محسوس دما پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری گفت: براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، تا روز سه شنبه استان تحت تاثیر سامانه بارشی قرار میگیرد و در اغلب نقاط استان سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید همراه با تندباد لحظهای، بارش برف در ارتفاعات، احتمال ریزش تگرگ در نقاط مستعد، مه گرفتگی (بویژه از اواخر روز یکشنبه تا اواسط روز دوشنبه) و کاهش محسوس دما بعد از بارندگی خواهد شد.
وی افزود: بیشترین حجم و شدت بارشها از اواخر وقت شنبه تا اواخر وقت یکشنبه در نیمه شمالی و بخشهای شرقی، جنوبِ شرقی، جنوبی، مرکزی و بویژه ارتفاعات استان خواهد بود که سبب آبگرفتگی معابر شهری و طغیان مسیلها و رودخانههای فصلی خواهد شد.
سبزه زاری اظهار داشت: شمال خلیج فارس نیز از اواخر وقت امروز تا اواسط وقت دوشنبه مواج و متلاطم و همراه با رگبار و رعدوبرق است.
مدیر کل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: در شبانه روز گذشته گتوند با دمای ۲۲.۴ و ایذه و دهدز با دمای ۴.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شدهاند و اهواز به بیشینه دمای ۲۱ و کمینه دمای ۱۲ درجه سانتیگراد رسیده است.