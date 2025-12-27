به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ هر دو تیم با انگیزه‌ای بالا برای تثبیت جایگاه خود درجمع مدعیان جدول به میدان خواهند رفت. سپاهان برای تثبیت جایگاه خود و عقب نیفتادن از صدر جدول نیازمند بُرد است، در حالی که چادرملو امیدوار است با یک نتیجه درخشان، جایگاه خود را درجمع مدعیان محکم‌تر کند.

سپاهان در دوره رفت لیگ از ۱۳ بازی، هشت بُرد، سه تساوی و دو باخت به دست آورده و چادرملو هم با شش بُرد، شش تساوی و دو شکست از ۱۴ بازی خود این هفته آمادگی بالایی برای رویارویی با حریف قدرتمندش دارد.

از نظر آماری، سپاهان دردیدار‌های اخیر به طور متوسط ۱.۲ تا ۱.۴ گل در هر بازی به ثمر رسانده و خط دفاعی‌اش هم با عملکرد قابل‌قبول، اجازه دریافت گُل‌های مکرر را نداده است و تقابل سپاهان و چادرملو را می‌توان یکی از بازی‌های تعیین‌کننده در نیم‌فصل اول لیگ برتر دانست.

این مسابقه که امروز ساعت ۱۷ در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار می‌شود، یکی از کلیدی‌ترین بازی‌های هفته پانزدهم خواهد بود و تلاش هر دو تیم برای کسب برتری و سه امتیاز می‌تواند مسابقه‌ای هیجان‌انگیز و تاکتیکی را رقم بزند که نتیجه آن تا هفته‌ها در معادلات جدول اثرگذار است.