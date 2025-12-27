پخش زنده
امروز: -
اعضای اصلی و علیالبدل معتمدین هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باروق انتخاب شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ اعضای اصلی و علیالبدل معتمدین هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باروق انتخاب شدند.
در جلسهای بهریاست خانم مریم مسرت، فرماندار باروق و با حضور اعضای هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و جمعی از معتمدین این شهرستان؛
۱. بهمن باروقی
۲. مصطفی هوشمند
۳. سیدعلی موسوی
۴. یدالله ابراهیمزاده
۵. رحمان حسینپور
۶. مسعود خیاطی،
۷. لقمان مهاجر
۸. اسماعیل میرزامحمدی
به عنوان عضو اصلی هیات اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر باروق و
۱. امین یوسفی
۲. اسفندیار قربانویردی
۳. نوید اسلامی
۴. کبری جمشیدزاده
۵. رضا خادمی
به عنوان اعضای علیالبدل این هیئت انتخاب شدند.