یادواره ۲۴ شهید والامقام و ۲ شهید گمنام شهر ایور با حضور خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، مسئولان محلی و اقشار مختلف مردم در فضایی معنوی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ در این مراسم معنوی که خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، مسئولان محلی و جمعی از اقشار مختلف مردم حضور داشتند.
حاج مصطفی محمدنیا با اجرای مداحی و مرثیهسرایی، فضای مراسم را آکنده از شور و معنویت کرد. همچنین گروه سرود شهدای گمنام با اجرای برنامهای حماسی و معنوی، مورد استقبال حاضران قرار گرفت.
حضور انجمن ادبی ایوار و قرائت آثار ادبی در وصف شهدا، جلوهای فرهنگی به این یادواره بخشید و بر غنای محتوایی برنامه افزود.
در بخش پایانی مراسم نیز یاد و خاطره مربی فقید گروه سرود شهدای گمنام، مرحوم حاج قربانی، گرامی داشته شد و از خدمات ارزنده و نقش اثرگذار وی در تربیت نسل نوجوان و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تجلیل بهعمل آمد.
این یادواره بار دیگر نشان داد که یاد و نام شهدا در میان مردم ولایتمدار شهر ایور زنده است و این مردم همواره قدردان فداکاریهای فرزندان شهید خود هستند.