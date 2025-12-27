به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ در این مراسم معنوی که خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، مسئولان محلی و جمعی از اقشار مختلف مردم حضور داشتند.

حاج مصطفی محمدنیا با اجرای مداحی و مرثیه‌سرایی، فضای مراسم را آکنده از شور و معنویت کرد. همچنین گروه سرود شهدای گمنام با اجرای برنامه‌ای حماسی و معنوی، مورد استقبال حاضران قرار گرفت.

حضور انجمن ادبی ایوار و قرائت آثار ادبی در وصف شهدا، جلوه‌ای فرهنگی به این یادواره بخشید و بر غنای محتوایی برنامه افزود.

در بخش پایانی مراسم نیز یاد و خاطره مربی فقید گروه سرود شهدای گمنام، مرحوم حاج قربانی، گرامی داشته شد و از خدمات ارزنده و نقش اثرگذار وی در تربیت نسل نوجوان و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تجلیل به‌عمل آمد.

این یادواره بار دیگر نشان داد که یاد و نام شهدا در میان مردم ولایتمدار شهر ایور زنده است و این مردم همواره قدردان فداکاری‌های فرزندان شهید خود هستند.