با امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان صندوق ضمانت صادرات، استانداری و اتاق بازرگانی قزوین، دفتر این صندوق در استان راه اندازی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، تفاهم‌نامه سه‌جانبه همکاری میان صندوق ضمانت صادرات ایران، استانداری قزوین و اتاق بازرگانی این استان به امضا رسید. بر اساس این تفاهم‌نامه، دفتر صندوق ضمانت صادرات در اتاق بازرگانی قزوین افتتاح خواهد شد.

نوذری، استاندار قزوین در این نشست با تأکید بر رویکرد دیپلماسی اقتصادی دولت و استان گفت: صادرات قزوین به پاکستان پنج برابر افزایش یافته و ظرفیت‌های متنوعی از جمله گردشگری و تولید هزار و ۲۹۰ محصول در استان وجود دارد که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت تمرکز بر بازار‌های عراق به‌ویژه بصره، کوت و دیاله تأکید کرد.

عبدیان، رئیس اتاق بازرگانی قزوین هم مشکل اصلی در ارتباط با برزیل را موضوع ارز دانست و افزود: تا زمانی که تکلیف ارز مشخص نشود واردات نهاده‌ها و صادرات کالا‌ها برای تجار صرفه اقتصادی ندارد، در حالی که پاکستان ظرفیت مناسبی برای تبادل کالا دارد.

صفی‌خانی، معاون اقتصادی استانداری هم اعلام کرد: واردات برنج پاکستانی در استان بدون مشکل انجام می‌شود و قیمت آن برای مصرف‌کننده ۱۵۴ هزار تومان است که برای ماه مبارک رمضان نیز پیش‌بینی شده است.

افشار فتح‌اللهی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران، با اشاره به فشار‌های اقتصادی چهار دهه اخیر گفت: صندوق برای حمایت از صادرکنندگان تشکیل شده و خدماتی همچون اعتبارسنجی خریداران خارجی، صدور ضمانت‌نامه برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان و ارائه بیمه‌نامه‌های اعتبار صادراتی را ارائه می‌دهد.

وی تأکید کرد: با افتتاح دفتر صندوق در قزوین، حمایت از صادرکنندگان استان تقویت خواهد شد.

محمدبیگی، نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی هم گفت: ترکیه در عراق ۳۵ رایزن اقتصادی دارد، اما ایران تنها دو نفر، و این ضعف در معرفی ظرفیت‌ها باید جبران شود.

وی تشکیل قرارگاه اقتصادی استانی را برای مدیریت بهتر شرایط ضروری دانست.