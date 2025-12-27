پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ رئیس پلیس آگاهی استان سمنان از دستگیری کلاهبردار ۲۲ ساله ای خبر داد که با استفاده از نرمافزار رسیدساز جعلی، از کسبه سمنان کلاهبرداری می کرد.
سرهنگ کارآگاه محمود گیلانی گفت: در پی وقوع چند فقره کلاهبرداری با شگرد ارائه رسید جعلی پرداخت بانکی در شهر سمنان، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: بررسیهای اولیه نشان داد فردی جوان با مراجعه به مغازهها و خرید کالا، مدعی میشد کارت بانکی به همراه ندارد و مبلغ خرید را از طریق تلفن همراه و با استفاده از شماره شبا پرداخت میکند.
سرهنگ گیلانی ادامه داد : خریدار پس از نمایش یک رسید جعلی پرداخت به فروشنده، محل را ترک می کرد و دیگر پاسخگوی تماسهای بعدی نمیشد. مالباختگان نیز پس از خروج متهم و بررسی حساب بانکی خود متوجه جعلی بودن تراکنش میشدند.
این مقام انتظامی گفت: کاراگاهان با شناسایی تعدادی از شکات و انجام تحقیقات میدانی، و با استفاده از شیوههای نوین کشف جرم، تصویر متهم وهویت وی را شناسایی کردند و پس از رصد اطلاعاتی و به کارگیری منابع خبری، از حضور متهم در یکی از پارکهای شهر مطلع شدند.
سرهنگ گیلانی با بیان اینکه متهم در یک عملیات غافلگیرانه و با رعایت موازین قانونی و شرعی دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شد افزود: وی در تحقیقات اولیه منکر ارتکاب جرم بود، اما با ارائه مستندات موجود از جمله رسیدهای جعلی کشفشده در تلفن همراه و تصاویر بهدستآمده، به ۱۲ فقره کلاهبرداری با این شیوه و شگرد اعتراف کرد.
پرونده متهم پس از تکمیل تحقیقات به همراه نامبرده به مرجع قضایی ارسال و با قرار قانونی مناسب روانه زندان شد.
رئیس پلیس آگاهی استان ضمن هشدار به اصناف، از شهروندان خواست قبل از تحویل کالا، از واریز قطعی وجه به حساب بانکی خود اطمینان حاصل کنند.