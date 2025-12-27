نمایشگاه دستاورد‌های صنایع دانش‌بنیان و خلاق فرهنگی با عرضه ۶۰ محصول فناورانه در حوزه هوش مصنوعی، از فردا به مدت ۳ روز آغاز به کار می‌کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمدحسین ایمانی خوشخو، رئیس دانشگاه علم و فرهنگ، در حاشیه چهارمین نمایشگاه دستاوردهای صنایع خلاق و دانش‌بنیان با محوریت هوش مصنوعی گفت: در حال حاضر ۱۴۰ شرکت فعال در پارک فناوری این دانشگاه مستقر هستند و محصولات دانش‌بنیان آن‌ها به کشورهای دیگر صادر می‌شود.

رئیس دانشگاه علم و فرهنگ تأکید کرد که محصولات این شرکت‌ها که به‌طور ویژه در حوزه‌های رسانه، تولید محتوا، گردشگری و انیمیشن فعال در هوش مصنوعی متمرکز هستند، به بازار‌های بین‌المللی صادر می‌شوند.

ایمانی خوشخو اظهار داشت: هدف ما در این نمایشگاه، پیوند دادن دستِ ایده‌پرداز با سرمایه‌گذار است.

وی همچنین افزود: سه صندوق مالی برای جذب شرکت‌ها در این رویداد حضور دارند. قرار است در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای صنایع دانش‌بنیان و خلاق فرهنگی با محوریت هوش مصنوعی، پنج تفاهم‌نامه با پارک‌های علمی و فناوری منعقد شود.

رئیس دانشگاه علم و فرهنگ، افزود: چهارمین نمایشگاه دستاورد‌های صنایع دانش‌بنیان و خلاق فرهنگی با محوریت هوش مصنوعی با حضور ۶۰ شرکت، عمدتاً فعال در حوزه هوش مصنوعی، به مدت سه روز در پارک علم و فناوری دانشگاه علم و فرهنگ در حال برگزاری است.»

محمدحسین ایمانی خوشخو، گفت: ۹ کارگاه و پنل و نشست تخصصی در حاشیه نمایشگاه برگزار می‌شود و همکاری با بریکس و با پارک‌های روسیه امارات در حوزه بین الملل در حال انجام است.

وی افزود:ما به دنبال نهاد‌های دولتی نیستم بلکه به دنبال تاسیس پارک شهر جهانی فرهنگی هستیم. ایمانی خوشخو ادامه داد: ما در حال برنامه‌ریزی برای تأسیس و راه‌اندازی یک مرکز فناوری و نوآوری هوش مصنوعی وابسته به دانشگاه علم و فرهنگ هستیم. هدف اصلی این مرکز، ایجاد هماهنگی میان نیازهای موجود و امکانات زیرساختی هوش مصنوعی است و تلاش می‌کند تا با مدیریت بهینه امکانات، ارتباط مؤثر میان صاحبان مسائل و فناوری‌های نوین هوش مصنوعی را برقرار سازد.

وی در ادامه افزود: امیدواریم مصوبات این مرکز تا یک ماه آینده اخذ شود و کار عملیاتی در حوزه هوش مصنوعی با قدرت آغاز گردد.