فقدان سوخت مورد نیاز، جان بیماران را در بیمارستان‌های نوار غزه با خطر جدی رو‌به‌رو کرده است. تمام شدن سوخت در بیمارستان‌ها باعث لغو عمل‌های جراحی و توقف فعالیت بخش‌های حیاتی در بیمارستان‌ها شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از غزه، مدیریت بیمارستان العوده در مرکز نوار غزه از توقف فعالیت تعدادی از بخش‌های بیمارستان به علت نبود سوخت لازم برای راه‌اندازی تجهیزات پزشکی خبر داد و اعلام کرد خطری جدی جان بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه، بخش کودکان و همچنین بخش زنان و زایمان را تهدید می‌کند. در حال حاضر بیش از ۳۰۰۰ بیمار در این بیمارستان بستری هستند.

دکتر ایهاب محمد پزشک اورژانس بیمارستان العوده گفت بیمارستان و دانشگاه العوده دو روز پیش اعلام کردند به علت بحران سوخت در این بیمارستان، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به تعداد زیادی از بیماران به طور کامل یا جزئی متوقف شده است. این مسئله بر بسیاری از بخش‌های حیاتی بیمارستان مانند اتاق‌های عمل، بخش کودکان و مراقبت‌های ویژه تأثیر گذاشته است. این بحران حتی به لغو عمل‌های جراحی برنامه‌ریزی‌شده، منجر شده است.