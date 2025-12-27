مدیرعامل سازمان مدیریت میادین و میوه و تره‌بار شهرداری تهران گفت: در شب یلدای امسال شاهد حضور بی‌نظیر مردم در بازار‌های میوه و تره‌بار بودیم و نسبت به سال گذشته، بیش از ۱۵ درصد افزایش هم در تعداد نوبت خرید و هم در میزان فروش وظرفیت محصولات ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی بختیاری‌زاده، در حاشیه آیین افتتاحیه ۵ بازار میوه و تره‌بار در ۵ محله از تهران که امروز همزمان با صد و نود و هفتمین پویش امید و افتخار برگزار شد ، گفت: امروز شاهد افتتاح پنج بازار میوه و تره‌بار هستیم که یکی از این بازارها از بازارهای موجود بوده و پس از تخریب، نوسازی و بازسازی شده و چهار بازار دیگر در محله‌هایی احداث شده‌اند که پیش از این فاقد بازار میوه و تره‌بار بودند.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی سازمان، گسترش چتر خدمات‌رسانی در تمامی محلات شهر تهران است، افزود: سیاست ما این است که در تمام محلاتی که فاقد بازار میوه و تره‌بار هستند، بازار احداث شود و این هدف را با جدیت دنبال می‌کنیم. در منطقه ۵ نیز با همکاری شهرداری منطقه و تعامل سازنده‌ای که شکل گرفته، تلاش داریم همه محلات به بازار میوه و تره‌بار دسترسی داشته باشند.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین ادامه داد: امروز محله مهران در منطقه ۵ که پیش از این فاقد بازار بود، با افتتاح بازار شهید صالحی از این خدمت بهره‌مند شد. همچنین بازار بهار که پیش‌تر فعال بود اما از نظر سازه‌ای شرایط مناسبی نداشت، تخریب و به‌طور کامل نوسازی شده و امروز شاهد بهره‌برداری از بنایی جدید و زیبا در این بازار هستیم.

بختیاری‌زاده با اشاره به پراکندگی جغرافیایی بازارهای افتتاح‌شده گفت: در مجموع، امروز دو بازار در منطقه ۵، دو بازار در منطقه ۲۰ و یک بازار در منطقه ۱۴ افتتاح شده است. بازارهای شهید شجاعی در منطقه ۱۴، قشقایی و ملک‌آباد در منطقه ۲۰ و بازارهای شهید صالحی و بهار در منطقه ۵ این بازارها هستند.

وی میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای احداث این پنج بازار را حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: کاربری تمامی این بازارها میوه و تره‌بار است و بازار چندمنظوره در این مجموعه وجود ندارد. در عین حال، به ویژگی‌های معماری بازارها توجه ویژه‌ای شده و از میان پنج بازار افتتاح‌شده، سه بازار با معماری ایرانی و اسلامی طراحی و اجرا شده‌اند که شامل بازار بهار، بازار شهید صالحی در منطقه ۵ و بازار قشقایی در منطقه ۲۰ است.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین با تأکید بر اهمیت معماری مناسب در ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی گفت: این نوع معماری علاوه بر ایجاد جلوه بصری مناسب برای شهروندان، باعث بهبود فضای خدمات‌دهی و رضایتمندی مردم می‌شود. تاکنون هفت بازار با معماری ایرانی و اسلامی افتتاح یا بازسازی شده‌اند و در تمامی طرحهایی که شرایط محیطی و فنی اجازه دهد، تلاش می‌کنیم از این الگوی معماری استفاده کنیم.

بختیاری‌زاده با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای سازمان گفت: حدود ۹۰ محله در شهر تهران همچنان فاقد بازار میوه و تره‌بار هستند و تلاش ما این است که با تأمین زمین مناسب، بازارها را در این محلات نیز گسترش دهیم. البته در برخی مناطق پرتراکم مانند مناطق ۱۱ و ۱۲، تأمین زمین با دشواری‌هایی همراه است اما با این وجود تمام تلاش خود را برای تحقق این هدف به کار گرفته‌ایم.

وی هدف‌گذاری سازمان را احداث بازارهای بزرگ، کامل و مدیریت‌شده عنوان کرد و افزود: در طراحی این بازارها، ملاحظات محیط‌زیستی و حقوق شهروندانی که در مجاورت بازارها زندگی می‌کنند، از جمله جانمایی مناسب مخازن زباله و مدیریت پسماند برای جلوگیری از ایجاد مزاحمت‌های محیطی به‌طور کامل دیده شده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین همچنین با اشاره به استقبال شهروندان از بازارها در شب یلدا گفت: در شب یلدای امسال شاهد حضور بی‌نظیر مردم در بازارهای میوه و تره‌بار بودیم و نسبت به سال گذشته، بیش از ۱۵ درصد افزایش هم در تعداد نوبت خرید و هم در میزان فروش و تناژ محصولات ثبت شد.

بختیاری‌زاده دلیل این افزایش را تفاوت معنادار قیمت‌ها، ارتقای کیفیت محصولات و بهبود خدمات‌رسانی دانست و افزود: ایجاد فضای مناسب، تجهیزات بهتر، چرخ‌دستی‌ها و ابزارهای خرید مناسب‌تر باعث شد فرآیند خرید برای شهروندان آسان‌تر شود. مجموعه این عوامل موجب افزایش مراجعات مردمی به بازارها شده و این روند افزایشی در سال‌های اخیر به‌ویژه امسال کاملاً مشهود بوده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین در این آیین با اشاره به افتتاح بازارهای جدید میوه و تره‌بار در شهر تهران گفت: با افتتاح بازارهایی که امروز انجام می‌شود حدود ۵ هزار مترمربع به سطح عرصه خدمات‌رسانی سازمان افزوده خواهد شد. این بازارها در مناطق ۵، ۱۴ و ۲۰ تهران و در محلات کم‌برخوردار احداث شده‌اند تا دسترسی شهروندان به خدمات تنظیم بازار تسهیل شود.

بختیاری‌زاده با اشاره به تقارن این افتتاح‌ها با میلاد با سعادت امیرالمؤمنین (ع) گفت: سازمان مدیریت میادین مفتخر است که در این ایام مبارک، بیش از گذشته در خدمت شهروندان تهرانی باشد و با ارائه محصولات باکیفیت و قیمت مناسب، نقش مؤثری در تأمین معیشت مردم ایفا کند.

وی تأکید کرد: همان‌گونه که شهردار تهران بارها بر اهمیت معیشت شهروندان تأکید کرده‌اند، هدف ما کاهش حداقل ۳۰ درصدی قیمت کالاها نسبت به سطح بازار شهر است و این سیاست در تمامی گروه‌های کالایی دنبال می‌شود.

بختیاری‌زاده با پرداختن به عرضه گوشت وارداتی در میادین گفت: از هفته گذشته با همکاری شرکت‌های تجاری، عرضه گوشت قرمز وارداتی آغاز شده و هم‌اکنون گوشت گوساله وارداتی گرم با قیمتی مناسب در تمامی بازارهای سازمان عرضه می‌شود؛ به‌گونه‌ای که قیمت آن حداقل ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان در هر کیلوگرم نسبت به شهر ارزان‌تر است.

وی افزود: این رویکرد در سایر محصولات از جمله اقلام پروتئینی، برنج، حبوبات و سایر کالاهای اساسی نیز دنبال می‌شود تا سبد مصرفی خانوارهای تهرانی با آرامش و اطمینان بیشتری تأمین شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار با اشاره به توسعه زیرساخت‌های خدمات‌رسانی گفت: امروز به نقطه‌ای رسیده‌ایم که شهروندان در هر نقطه از تهران با پیمایش کمتر از ۵۰۰ متر می‌توانند به نزدیک‌ترین بازار میوه و تره‌بار دسترسی داشته باشند، اما این پایان راه نیست و توسعه بازارها و ارتقای امکانات خدماتی همچنان با جدیت ادامه خواهد داشت.