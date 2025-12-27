پخش زنده
یکی از ضرورتهایی که در کنار آموزشهای فنی و حرفهای باید مورد توجه قرار گیرد، راهیابی مهارتآموختگان به بازار کار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، سازمان فنی و حرفهای با هدف راهیابی مهارتآموختگان به بازار کار طرحی را با عنوان کارافن تعریف کرده که در آن، کارآموز علاوه بر فراگیری مهارتهای فنیوحرفهای و تولید یک محصول یا ارائه یک خدمت، بهصورت همزمان مهارتهای کسبوکار را نیز میآموزد.
برای بررسی جزئیات این طرح از علوی مدیرکل فنیوحرفهای استان دعوت شد تا در استودیوی خبر صبحدم پاسخگوی سؤالاتی در این زمینه باشد.