مشاور و دستیار استاندار کرمانشاه در امور عراق، از بررسی راهکارهای گسترش همکاریهای اقتصادی، علمی و فرهنگی میان استان کرمانشاه و اقلیم کردستان عراق در دیدار خود با سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در اربیل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، یونس امیری با اشاره به برگزاری دیدار خود با سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در اربیل که بهمنظور پیگیری سیاستهای توسعهگرایانه استان در ارتباط با اقلیم کردستان انجام شد، گفت: در این نشست، موضوعات متعددی از جمله مسائل مربوط به مرزهای شوشمی، پرویزخان، شیخ صله و تیلهکوه بررسی شد که این محورهای مرزی نقش کلیدی در گسترش مبادلات اقتصادی میان ایران و عراق دارند.
مشاور استاندار کرمانشاه در گسترش تعاملات با کشور عراق، با تأکید بر لزوم رفع موانع موجود در مرزهای تجاری استان افزود: تعریض پل پرویزخان بهعنوان یکی از پروژههای تعیینکننده برای تسهیل تردد و تقویت صادرات کرمانشاه، با دستور ویژه استاندار محترم در دستور کار قرار گرفته است.
او ادامه داد: اجرای این طرح میتواند سهم استان از صادرات به اقلیم کردستان عراق را به طور قابل توجهی افزایش دهد.
امیری در ادامه از برنامه بازگشایی مرز تیلهکوه برای شهرستان سرپلذهاب خبر داد و اظهار کرد: این اقدام با تدبیر استاندار محترم کرمانشاه پیگیری میشود و میتواند موجب رونق اقتصادی و افزایش تعاملات اجتماعی دو منطقه شود.
او همچنین به اهمیت تقویت ارتباطات دانشگاهی و علمی میان کرمانشاه و اقلیم کردستان اشاره کرد و گفت: در این زمینه، مباحثی درباره جذب دانشجویان اقلیم در دانشگاههای استان، راهاندازی واحدهای دانشگاهی مشترک و توسعه توریسم سلامت مطرح شد، این همکاریها میتواند نقش مهمی در تبادل دانش، فرهنگ و فناوری میان دو منطقه ایفا کند.
مشاور استاندار کرمانشاه در پایان تصریح کرد: این دیدار با هدف تقویت همکاریهای پایدار و گسترش تبادلات اقتصادی، فرهنگی و علمی میان استان و اقلیم برگزار شد و امید است با حمایت استاندار محترم و هماهنگی نهادهای ذیربط، نتایج ملموس و مؤثری برای هر دو طرف به همراه داشته باشد.