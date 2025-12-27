به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: ماموران انتظامی استان از قاچاق محموله دارو‌های کمیاب و با ارزش از استان‌های شمالی کشور مطلع شدند و این موضوع در دستور کار و رصد قرار گرفت.

سردار شجاعی نسب افزود: پس از کار و تلاش اطلاعاتی یک دستگاه کامیون حامل محموله داروی قاچاق در محور‌های استان شناسایی شد که از استان‌های شمالی بارگیری شده بود و به سمت استان‌های جنوب شرق برای قاچاق از کشور حمل می‌شد.

وی گفت:با توقف و بازرسی این کامیون بیش از ۲۰۰ هزار قلم دارو کشف شد که ارزش آن بیش از ۱۰ میلیارد تومان و عمدتاً دارو‌های کمیاب از جمله انواع انسولین، دارو‌های پیوندی، دارو‌های گوارشی و بیهوشی بود.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی افزود:در این راستا خودرو متوقف و دو نفر متهم دستگیر شدند.

سردار شجاعی نسب با بیان اینکه به این داروها یارانه دولتی تعلق می‌گیرد و باید درون کشور استفاده شود افزود: این دومین محموله‌ای است که در ۲۵ روز گذشته کشف می‌شود و ارزش محموله قبلی ۲۰ میلیارد تومان بوده است.

وی گفت:از ابتدای سال بیش از یک میلیون و ۴۵۰ هزار قلم داروی قاچاق در استان کشف و ضبط شده که ارزش این محموله‌ها بیش از ۳۵ میلیارد تومان بوده است.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ماموران انتظامی استان با قاطعیت و جدیت مبارزه با قاچاق دارو را برای پاسداری از حوزه سلامت مردم در دستور کارخود دارند گفت:مسئولان و سیستم‌های نظارتی نیز باید به وظایف خود عمل کنند تا این داروها که مورد نیاز مردم و کمیاب هستند به دست مصرف کننده واقعی آن برسد.