محموله قاچاق داروهای کمیاب با بیش از ۲۰۰ هزار قلم دارو در خراسان جنوبی کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: ماموران انتظامی استان از قاچاق محموله داروهای کمیاب و با ارزش از استانهای شمالی کشور مطلع شدند و این موضوع در دستور کار و رصد قرار گرفت.
سردار شجاعی نسب افزود: پس از کار و تلاش اطلاعاتی یک دستگاه کامیون حامل محموله داروی قاچاق در محورهای استان شناسایی شد که از استانهای شمالی بارگیری شده بود و به سمت استانهای جنوب شرق برای قاچاق از کشور حمل میشد.
وی گفت:با توقف و بازرسی این کامیون بیش از ۲۰۰ هزار قلم دارو کشف شد که ارزش آن بیش از ۱۰ میلیارد تومان و عمدتاً داروهای کمیاب از جمله انواع انسولین، داروهای پیوندی، داروهای گوارشی و بیهوشی بود.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی افزود:در این راستا خودرو متوقف و دو نفر متهم دستگیر شدند.
سردار شجاعی نسب با بیان اینکه به این داروها یارانه دولتی تعلق میگیرد و باید درون کشور استفاده شود افزود: این دومین محمولهای است که در ۲۵ روز گذشته کشف میشود و ارزش محموله قبلی ۲۰ میلیارد تومان بوده است.
وی گفت:از ابتدای سال بیش از یک میلیون و ۴۵۰ هزار قلم داروی قاچاق در استان کشف و ضبط شده که ارزش این محمولهها بیش از ۳۵ میلیارد تومان بوده است.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ماموران انتظامی استان با قاطعیت و جدیت مبارزه با قاچاق دارو را برای پاسداری از حوزه سلامت مردم در دستور کارخود دارند گفت:مسئولان و سیستمهای نظارتی نیز باید به وظایف خود عمل کنند تا این داروها که مورد نیاز مردم و کمیاب هستند به دست مصرف کننده واقعی آن برسد.