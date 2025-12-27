از سه شنبه شب تا اوایل صبح چهارشنبه فعالیت سامانه بصورت بارش باران و برف بتدریج برف، مه، در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید تا بسیار شدید، در ارتفاعات کولاک برف پیش بینی می‌گردد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت :طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، شنبه در ارتفاعات و مناطق سردسیر مه رقیق و آسمان قسمتی ابری تا ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر افزایش وزش باد و در شب کاهش ابر پیش‌بینی می‌شود.

داداشی افزود : برای روز یکشنبه به‌تدریج بر سرعت وزش باد افزوده شده و در برخی ساعات وزش باد شدید رخ خواهد داد و از یکشنبه شب تا اواسط روز دوشنبه نیز در اغلب نقاط استان به‌ویژه مناطق جنوب شرق و مرکز، بارش باران و در ارتفاعات باران و برف همراه با مه انتظار می‌رود.

از نظر دمایی، افزایش نسبی دما تا سه شنبه و از سه شنبه شب تا صبح پنج شنبه کاهش محسوس دما همراه با یخبندان شبانه را انتظار داریم. با توجه به پیامد‌های ناشی از فعالیت سامانه‌های بارشی در استان، امروز هشدار هواشناسی در سطح نارنجی صادر شد.