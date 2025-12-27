به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، موسی خنافره بیان کرد: این اردو با هدف محرومیت‌زدایی و ارتقای شاخص‌های سلامت، در منطقه کوی شهید مدرس (خروسی) شهرستان اهواز برگزار شد.

مسئول تیپ جهادی مستضعفین خوزستان بیان کرد: در جریان این اردو، خدمات تخصصی پزشکی، درمانی و بهداشتی به شهروندان منطقه ارائه شد که شامل ویزیت در رشته‌های دندان‌پزشکی، شنوایی‌سنجی، بینایی‌سنجی، زنان و زایمان، داخلی، اطفال، توانبخشی، انجام آزمایش پاپ‌اسمیر و همچنین تامین و توزیع دارو و عینک رایگان برای بیماران نیازمند بود.

وی افزود: پیش از ارائه خدمات، فرآیند غربالگری سلامت با همکاری شبکه بهداشت و درمان و کمیته امداد امام خمینی (ره) انجام شد تا شناسایی نیازمندان و ارائه خدمات به صورت دقیق و اثربخش صورت پذیرد.

خنافره گفت: این اردوی جهادی با مشارکت محمد امیر نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس و با همکاری نهاد‌هایی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) استان خوزستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، پایگاه بسیج شهید مدرس، حوزه بسیج هشت شهری امام رضا (ع) و ناحیه مقاومت بسیج امام علی (ع) شرق اهواز برگزار شد.

وی افزود: این برنامه به مناسبت ماه رجب و گرامیداشت سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار شد و نشان‌دهنده روحیه ایثار و خدمت‌رسانی جهادگران به مردم منطقه بود.

مسوول تیپ جهادی مستضعفین خوزستان تاکید کرد: برگزاری مستمر اردو‌های جهادی درمانی و بهداشتی با هدف کاهش آلام محرومان و ارتقای سطح سلامت در مناطق هدف استان، با جدیت ادامه خواهد داشت.