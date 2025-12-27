به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ ساسان رستمی اظهار کرد: این سامانه تا سه‌شنبه موجب بارش برف، باران و کاهش محسوس دما در بیشتر مناطق ایلام می‌شود.

وی افزود: پیامد‌های این سامانه بارشی شامل: بارش برف و باران در نواحی سردسیر و کوهستانی و باران توأم با تگرگ در مناطق گرمسیری استان است.

رستمی اضافه کرد: دمای هوای استان از روز سه‌شنبه روند نزولی پیدا می‌کند و از روز چهارشنبه دمای شبانه و صبحگاهی بین دو تا پنج درجه سانتی‌گراد کمتر از ابتدای هفته می‌شود.

رستمی ادامه داد: وزش باد شدید، وقوع رگبار، آذرخش و پدیده مه از دیگر پیامد‌های جوی این سامانه خواهد بود که احتمال لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید افقی و آب‌گرفتگی معابر عمومی را در پی دارد.

وی توصیه کرد: شهروندان به ویژه رانندگان و عشایر کوچ‌رو، تمهیدات لازم را برای جلوگیری از خسارت‌های احتمالی ناشی از این شرایط ناپایدار اتخاذ کنند.