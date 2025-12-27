کارشناس اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: با ورود سامانه بارشی به استان از امروز شنبه تا سه‌شنبه هفته بارش برف و یخبندان در بیشتر نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ قدیمی گفت: آسمان استان طی امروز قسمتی ابری تا ابری خواهد بود که گاهی با وزش باد همراه می‌شود و احتمال بارش‌های پراکنده در برخی مناطق به‌ویژه ارتفاعات غربی استان وجود دارد.

وی با بیان اینک سامانه بارشی تا روز سه‌شنبه این هفته به فعالیت خود ادامه خواهد داد افزود: فعالیت این سامانه به ویژه روز‌های یکشنبه و سه‌شنبه موجب بارش برف در اغلب نقاط استان خواهد شد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: با توجه به افزایش سرعت وزش باد طی همین مدت، انتظار کولاک برف به‌ویژه در ارتفاعات استان وجود دارد.

قدیمی در خصوص تغییرات دمایی نیز گفت: دمای هوا فردا به‌طور نسبی افزایش خواهد یافت، اما از صبح دوشنبه تا چهارشنبه کاهش محسوس دما رخ می‌دهد و به‌ویژه صبح روز چهارشنبه شرایط یخبندان در سطح استان حاکم خواهد شد.

وی افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته لولک آباد با دمای منفی ۶ درجه و چورزق طارم با دمای ۱۱ درجه بالای صفر به ترتیب سردترین و گرمترین ایستگاه‌های هواشناسی استان بود.