پنجاهمین دوره مسابقات هاکی روی یخ قهرمانی جوانان کمتر از ۱۸ سال جهان ۲۰۲۶ بامداد امروز در مینه سوتای آمریکا آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،این رقابتها با حضور ۱۰ تیم برگزار میشود و تیمها در دو گروه ۵ تیمی رقابت میکنند و از هر گروه ۴ تیم به دور یک چهارم نهایی راه خواهند یافت. دو تیم انتهای جدول نیز به دسته اول سقوط میکنند. نتایج روز نخست مسابقات به این شرح است:
گروه یک:
سوئد ۳ - ۲ اسلواکی
آمریکا (قهرمان دوره قبل) ۶ - ۳ آلمان
تیم سوئیس استراحت کرد.
تیمهای آمریکا و سوئد با ۳ امتیاز اول و دوم هستند و تیمهای اسلواکی و آلمان بدون امتیاز در ردههای سوم و چهارم قرار گرفتند.
گروه دو:
فنلاند ۶ - ۲ دانمارک
کانادا ۷ - ۵ چک
در دوره قبل در سال ۲۰۲۵ تیم آمریکا با شکست فنلاند قهرمان شد و تیم چک به مقام سوم رسید.
در تاریخ هاکی روی یخ جوانان جهان که سال ۱۹۷۴ تاسیس شد، تیم کانادا با ۲۰ قهرمانی ۱۲ نایب قهرمانی و ۶ مقام سومی رکورد دار است و تیم روسیه با احتساب مقامهای تیم کشورهای مشترک المنافع و نیز تیم شوروی سابق با ۱۶ قهرمانی ۱۳ نایب قهرمانی و ۱۱ مقام سومی در رده دوم و آمریکا با ۷ قهرمانی ۲ نایب قهرمانی و ۷ مقام سومی در رده سوم هستند. تیم فنلاند با ۵ قهرمانی ۷ نایب قهرمانی و ۷ سومی در رده چهارم جای گرفت. در سال ۲۰۲۲ مسابقات به علت ابتلا بازیکنان چند تیم به بیماری کرونا، ناتمام ماند.