به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در دومین جشنواره بین‌المللی عکس «ایران جوان» که به میزبانی دانشگاه علوم‌پزشکی تربت‌حیدریه برگزار شد، یکی از دانشجویان دانشگاه علوم‌پزشکی بابل موفق به کسب عنوان برگزیده این رویداد بین‌المللی شد.

در این جشنواره که با استقبال گسترده عکاسان از سراسر کشور همراه بود، بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ اثر از سوی ۴۵۲ شرکت‌کننده به دبیرخانه جشنواره ارسال شد. پس از ارزیابی و داوری آثار، فاطمه باقریان، دانشجوی پزشکی ورودی ۹۸ دانشگاه علوم‌پزشکی بابل، با ارائه اثری درخشان در بخش عکاسی موبایلی، در جمع برگزیدگان قرار گرفت و مورد تقدیر هیئت داوران قرار گرفت.

جشنواره بین‌المللی عکس «ایران جوان» با هدف ترویج فرهنگ و هنر عکاسی، شناسایی استعدادهای نو و معرفی ظرفیت‌های هنری نسل جدید عکاسان ایرانی برگزار شد و بستری برای بازتاب نگاه‌های خلاقانه و نو به موضوعات اجتماعی، فرهنگی و هویتی فراهم آورد.

هیئت داوران این دوره از جشنواره متشکل از سیف‌الله صمدیان، سعید دستوری، افشین شاهرودی، ساعد نیک‌ذات و امیر عنایتی بود که از میان ۱۴۵ اثر راه‌یافته به نمایشگاه آثار منتخب، نفرات برتر هر بخش را معرفی کردند.

در آیین اختتامیه دومین جشنواره بین‌المللی عکس «ایران جوان» که صبح امروز برگزار شد، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و لوح تقدیر به برگزیدگان این رویداد اهدا شد.