مدیریت بحران فرمانداری شهرستان باروق از رانندگان خواست از جاده سرچم تردد نکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیریت بحران فرمانداری شهرستان باروق در اطلاعیهای از مردم و رانندگان خواست در پی بارش سنگین برف روزهای گذشته و یخبندان در جاده سرچم در بخشی از محدوده شهرستان باروق و شهرستان چاراویماق به هیچ وجه از این جاده تردد نکنند.
در این اطلاعیه آمده است: از رانندگان و شهروندان تقاضا میشود به علت کاهش دما و یخبندان در محور سرچم این مسیر را برای سفر به تهران انتخاب نکنند.
براساس این اطلاعیه رانندگان ضمن توجه به هشدارهای صادره و با توجه به اینکه جاده سرچم در محدودهی شهرستان چاراویماق کارگاهی است و امکانات خدمات رسانی در آن فراهم نیست، ضروری است برای سفر به مرکز کشور و استانهای دیگر از محورهای جایگزین استفاده شود.