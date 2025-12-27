به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیریت بحران فرمانداری شهرستان باروق در اطلاعیه‌ای از مردم و رانندگان خواست در پی بارش سنگین برف روز‌های گذشته و یخبندان در جاده سرچم در بخشی از محدوده شهرستان باروق و شهرستان چاراویماق به هیچ وجه از این جاده تردد نکنند.

در این اطلاعیه آمده است: از رانندگان و شهروندان تقاضا می‌شود به علت کاهش دما و یخبندان در محور سرچم این مسیر را برای سفر به تهران انتخاب نکنند.

براساس این اطلاعیه رانندگان ضمن توجه به هشدار‌های صادره و با توجه به اینکه جاده سرچم در محدوده‌ی شهرستان چاراویماق کارگاهی است و امکانات خدمات رسانی در آن فراهم نیست، ضروری است برای سفر به مرکز کشور و استان‌های دیگر از محور‌های جایگزین استفاده شود.