شناسایی استعداد‌های نهفته در محلات مختلف آبادان، از برنامه‌های مجمع عمومی فدراسیون فوتبال در سفر به این شهر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ نماینده مردم آبادان در مجلس از برگزاری مجمع عمومی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در این شهر خبر داد.

سیدمحمد مولوی اظهار کرد: توسعه رشته فوتبال یکی از اولویت‌های پیگیری‌ها است. فوتبال، ورزشی است که بیشترین علاقه را در میان مردم آبادان دارد و همچنین استعداد‌های نهفته زیادی در این شهر وجود دارد.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام شده، مقرر شده مجمع عمومی فدراسیون فوتبال در روز‌های پنج‌شنبه و جمعه، ۱۱ و ۱۲ دی‌ماه در محل سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شود.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: توسعه فوتبال آبادان و شناسایی استعداد‌های نهفته در محلات مختلف این شهر، از برنامه‌هایی است که در این سفر به طور ویژه پیگیری می‌کنم.

مولوی ابراز امیدواری کرد: برگزاری این مجمع، سطح فوتبال آبادان و خرمشهر را ارتقا می‌دهد و فرصت‌های بیشتری برای استعداد‌های این منطقه فراهم می‌کند.