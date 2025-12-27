به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مراسمی به مناسبت ۵ دی ماه سالروز استقرار سپاه در صنعت هوانوردی در فرودگاه ارومیه برگزار شد و در آن از اقدامات یگان حفاظت هواپیمایی سپاه در این فرودگاه تجلیل شد.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه السلام در این آیین با اشاره به این که در موضوع امنیت پرواز سپاه این مسئولیت عظیم را پذیرفته است گفت: سپاه توانسته است در طول چهار دهه گذشته امنیت و اقتدار را در زمینه تامین امنیت پرواز ایجاد کند.

سردار سرتیپ امان ا... گشتاسپی با بیان این که سپاه همچنان در میدان مبارزه با معاندین و دشمنان انقلاب اسلامی قرار دارد افزود: سپاه بر اساس روحیه فداکاری، شجاعت و از خود گذشتگی همچنان خدمات خود را در عرصه‌های مختلف به مردم ایران اسلامی انجام می‌دهد.

او ادامه داد: امروز رسالت سپاه نه تنها در حوزه هوانوردی بلکه در تمام حوزه‌ها سنگین است.

همچنین در این آیین از خانواده معظم شهدای یگان حفاظت هواپیمایی سپاه در فرودگاه ارومیه تیز تجلیل شد.