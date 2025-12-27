پخش زنده
آیین افتتاحیه چهاردهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاههای افسری نیروهای مسلح صبح امروز به میزبانی دانشگاه افسری امام علی (ع) برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آیین افتتاحیه چهاردهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاههای افسری نیروهای مسلح با حضور فرماندهان عالیرتبه ارتش، سپاه و سایر نیروها صبح امروز (شنبه) به میزبانی دانشگاه افسری امام علی (ع) برگزار شد.
در این مراسم، امیر «جمشید فولادی» رئیس اداره ورزش و آمادگی جسمانی ستاد کل نیروهای مسلح، امیر «حسین امیدی» رئیس سازمان تربیت بدنی ارتش، امیر «علی مهدوی» فرمانده دانشگاه افسری امام علی (ع) و جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح حضور یافتند.
این رویداد فرهنگی ورزشی با حضور هزار ورزشکار از دانشگاههای علوم پزشکی ارتش، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشکده امام هادی (ع) سپاه، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، دانشگاه افسری امام حسین (ع)، دانشگاه شهید مطهری سپاه، دانشگاه امیرالمومنین (ع) سپاه، دانشگاه بقیةالله سپاه، دانشگاه عاشورا سپاه، دانشگاه افسری امام علی (ع) ارتش، دانشگاه پدافند هوایی ارتش خاتمالانبیاء (ص) ارتش، دانشگاه علوم و فنون فارابی ارتش، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، دانشگاه امام حسن مجتبی (ع) فراجا، دانشگاه امام خامنهای (مدظلهالعالی) سپاه و دانشکده شهید محلاتی سپاه برگزار شد.
در پایان این مراسم و بهمناسبت سالروز میلاد حضرت مسیح (ع) از خانواده شهیدان مسیحی «روبرت لازار» و «سرگون آکویانس» و نیز از جانباز مسیحی «آلبرت یوسفی» قدردانی شد.