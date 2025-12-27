رئیس اورژانس استان تهران گفت: طی هفته گذشته در مجموع ۲۴ هزار و ۵۴۵ ماموریت در مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمداسماعیل توکلی گفت: در هفته گذشته مجموع ۲۴ هزار و ۵۴۵ ماموریت در مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد که در پی این مأموریت‌ها ۵۷۳۵ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۱۲۴۱ نفر نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند.

رئیس اورژانس استان تهران: افزود: در این مدت ۶۲ هزار ۲۰۱ تماس با مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران برقرار شد که از این تعداد متأسفانه ۶۱۲۷ نفر مزاحم با این مرکز بوده است.

وی ادامه داد: از مجموع مأموریت‌های ثبت شده طی هفته گذشته، ۳۶۹۵ مورد حوادث ترافیکی (۱۵.۱ درصد از کل ماموریت ها) و ۲۰۸۵۰ مورد (۸۴.۹ درصد از کل ماموریت ها) حوادث غیر ترافیکی بوده است.

توکلی گفت: اورژانس هوایی ۶ سورتی پرواز داشته است که در پی آن شش نفر مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافته‌اند.