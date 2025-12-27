پخش زنده
استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه اساس و پایه کار ثبت احوال بر هوشمندسازی است گفت: توسعه خدمات غیرحضوری، علاوه بر کاهش مراجعات مردمی، موجب افزایش رضایتمندی و دقت در ارائه خدمات میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، استاندار کرمانشاه امروز شنبه در ادامه بازدیدهای ستادی و نظارتهای میدانی و همزمان با گرامیداشت سالروز ملی ثبت احوال با همراهی مدیر سازمان مدیریت و برنامهریزی استان با حضور در اداره کل ثبت احوال استان کرمانشاه در جمع مدیر، معاونان و کارکنان این دستگاه اجرایی حضور یافت و از نزدیک در جریان ارائه خدمات این دستگاه قرار گرفت.
منوچهر حبیبی با گرامیداشت سوم دیماه «روز ملی ثبت احوال»، این مجموعه را یکی از حساسترین، دقیقترین و اثرگذارترین دستگاههای اجرایی کشور در حوزه تصمیمسازی و حکمرانی دانست.
دکتر حبیبی با تأکید بر اینکه ثبت احوال صرفاً یک دستگاه آماری نیست، تصریح کرد: آنچه اهمیت مضاعف دارد، تحلیل و تفسیر آمار و دادههاست. آمار خام بهتنهایی کافی نیست لذا این تحلیلهاست که ذهن مدیران را روشن میکند و مشخص میسازد چه اتفاقی در جامعه در حال وقوع است، چه اقداماتی باید انجام شود و مسیر حرکت به کدام سمت باید هدایت شود.
وی ادامه داد: آمار و تحلیل ثبت احوال، نقشه راه برنامهریزی استان را ترسیم میکند و در سطح کلان، جهتگیری نظام را مشخص میسازد. این دادهها عین واقعیت جامعه هستند؛ آماری که نه قابل کم و زیاد شدن است و نه قابل تفسیر سلیقهای و تصمیمگیری صحیح، بدون تکیه بر این دادهها عملاً امکانپذیر نیست.
استاندار کرمانشاه با اشاره به کاهش نرخ ولادت، افزایش آمار طلاق و حرکت جامعه به سمت سالمندی، خاطرنشان کرد: این آمارها یک هشدار جدی و تلنگر مهم برای همه دستگاههای متولی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است و موضوع جوانی جمعیت، تسهیل ازدواج و کنترل آسیبهای اجتماعی، دقیقاً از دل همین آمارها و تحلیلهای ثبت احوال استخراج شده و نیازمند اقدام عملی و هماهنگ دستگاههاست.
وی تصریح کرد: وقتی آمارها نشان دهند که روندها مطلوب نیست، دستگاههای مسئول موظفاند وارد عمل شوند. دلایل این پدیدهها متنوع است؛ ثبت احوال با ارائه تحلیلهای دقیق، میتواند مبنای سیاستگذاریهای مؤثر قرار گیرد.
دکتر حبیبی با تأکید بر لزوم تقویت ارتباط ثبت احوال با سازمان مدیریت و برنامهریزی و دستگاههای فرهنگی و اجتماعی گفت: این آمارها باید بهصورت مستمر در اختیار مدیران قرار گیرد تا برنامهریزیها منطبق با واقعیتهای جامعه انجام شود. دادههای ثبت احوال، تصویری شفاف و غیرقابل انکار از وضعیت استان ارائه میدهد.
استاندار کرمانشاه امانتداری و رازداری را از مهمترین ویژگیهای کارکنان ثبت احوال دانست و گفت: اطلاعات هویتی مردم، از جزئیترین تا کلانترین دادهها، در اختیار ثبت احوال است. کوچکترین بیدقتی در حفظ این اطلاعات میتواند خسارتهای جبرانناپذیری به دنبال داشته باشد؛ کد ملی و اطلاعات هویتی افراد، بسیار حساس است و باید با نهایت دقت و تعهد حفظ شود.
وی افزود: مجموعه ثبت احوال استان تاکنون در این زمینه عملکرد مطلوبی داشته و انتظار میرود این دقت و حساسیت با جدیت بیشتری ادامه یابد.
دکتر حبیبی بر ضرورت بهروز بودن آمار، دادهها و تحلیلها تأکید کرد و گفت: در دنیای امروز، سرعت تحولات بسیار بالاست و دادههای قدیمی نمیتواند مبنای تصمیمگیری مؤثر باشد. دادههای بهروز، تصمیمهای بهروز و دقیقتری را به دنبال خواهد داشت.
وی الکترونیکی شدن و هوشمندسازی خدمات ثبت احوال را یک ضرورت غیرقابل اجتناب دانست و تصریح کرد: اساس و پایه کار ثبت احوال بر هوشمندسازی است. توسعه خدمات غیرحضوری، علاوه بر کاهش مراجعات مردمی، موجب افزایش رضایتمندی و دقت در ارائه خدمات میشود.