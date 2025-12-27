فرماندار فیروزکوه گفت: تاکنون خسارت جانی و مالی از زمین لرزه ساعت قبل در بخش ارجمند این شهرستان ثبت و گزارش نشده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۳ صبح امروز شنبه ۶ دی ۱۴۰۴، ساعت ۰۹:۵۲:۰۲ به وقت محلی، بخش‌هایی از شهرستان فیروزکوه در استان تهران را لرزاند.

این زلزله در مختصات ۳۵.۶۸ درجه عرض شمالی و ۵۲.۳۹ درجه طول شرقی و در عمق ۷ کیلومتری زمین ثبت شده است.

بر اساس اعلام مراکز لرزه‌نگاری، این زمین‌لرزه در فاصله ۱۹ کیلومتری ارجمند (بخش فیروزکوه)، ۲۲ کیلومتری آب‌سرد و ۲۵ کیلومتری گیلان رخ داده است.

نبود قطعیت مکانی زلزله حدود ۰.۸۷ کیلومتر در راستای شمالی–جنوبی و ۱.۱۱ کیلومتر در راستای شرقی–غربی اعلام شده است.