به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه نمایش در ادامه برنامه خود برای پخش آثار دنباله دار سینمایی، از شنبه ۶ دی‌ تا چهارشنبه ۱۰ دی‌، مجموعه فیلم‌های دنباله‌دار «تنها در خانه»، را پخش می کند.

مجموعه «تنها در خانه»، شامل قسمت‌های اول تا پنجم، از امشب هر شب ساعت ۲۱، پخش و روز بعد ساعت ۵ و ۱۳، بازپخش می شود.

این مجموعه کمدی ـ خانوادگی که با ماجرا‌های شخصیت «کوین مک‌کالیستر» شناخته می‌شود، یکی از پرطرفدارترین فیلم‌های سینمایی در میان مخاطبان تلویزیون است.

این فیلم داستان پسر بچه ۸ ساله بازیگوشی را به تصویر می‌کشد که به خاطر اشتباه خانواده اش در تعطیلات سال نو، در خانه شان جا می‌ماند و هر بار با یک موقعیت جدیدی مواجه می‌شود.

در این مجموعه فیلم مکالی کالکین، جو پشی، دانیل استرن، جان هرد، رابرتس بلوسوم، کاترین اوهارا، الکس لینز، ریا کایهلستد، لنی دو وهلن، الکساندر کروپا و دیوید تورتنتون، به هنرمندی پرداخته‌اند.

مجموعه مستند «خئو، ورای مرزها»، در هشت قسمت از ششم تا چهاردهم دی، بجز جمعه، ساعت ۲۰ از شبکه‌ مستند پخش می‌شود.

مجموعه مستند «خئو، ورای مرزها»، درباره‌ یکی از یگان‌های ویژه‌ی پلیس ملی اسپانیا، به نام «خئو» ساخته شده است.

مجموعه «سرزمین مادری»، به زودی از شبکه افق پخش می‌شود.

سریال داستانی «سرزمین مادری» محصول سیمافیلم در سال ۱۳۹۲، به کارگردانی «کمال تبریزی» و تهیه‌کنندگی «محمد مسعود» در سه فصل تولید شده است.

این مجموعه به بررسی وقایع سیاسی ایران از سال ۱۳۲۰ خورشیدی تا وقوع انقلاب ۱۳۵۷ در بستر زندگی پسری نوجوان به نام رهی می‌پردازد که در قالب سه فصل برای پخش آماده شده‌است. در فصل اول مجموعه، کودکی رهی که شخصیت اصلی است به تصویر کشیده می‌شود، که نقش او را علی شادمان بازی می‌کند. رهی بعد از بمباران دهکده محل سکونت‌شان توسط نیرو‌های متفقین، از زیر آوار بیرون کشیده می‌شود.

پس از چند روز مراقبت توسط مادرش راهی تهران می‌شود. سال‌ها بعد او در یک خانواده توده‌ای بزرگ می‌شود، اما بر اثر به وقوع پیوستن ماجرا‌هایی او به یک خانواده درباری سپرده می‌شود. در این خانواده است که او رفته رفته به هویت خود پی می‌برد. همین باعث می‌شود به یک خانواده دیگر که مذهبی هستند، سپرده شود، اما این پایان ماجرا‌های او و اطرافیانش نیست.

از بازیگران این مجموعه می‌توان به: علی شادمان، حسین محجوب، بیتا فرهی، فرشته صدرعرفایی، جعفر دهقان، فرهاد قائمیان، هنگامه قاضیانی، محسن تنابنده، پژمان بازغی، میترا حجار، امیرحسین آرمان، آشا محرابی، امیر آقایی، الهام حمیدی، ثریا قاسمی، پرویز پورحسینی، علیرضا خمسه، (فصل اول)، شهاب حسینی، نیکی کریمی، محمدرضا فروتن و حسین محجوب، محسن تنابنده، جواد عزتی، حسن پورشیرازی، فرشته صدرعرفایی، لیلا زارع، آشا محرابی، شبنم قلی‌خانی، جعفر دهقان، بهرام ابراهیمی، مهرداد ضیایی، فرهاد قائمیان، پژمان بازغی، سعید نیکپور، پریوش نظریه، مهدی فقیه، حسین محب‌اهری و رضا بنفشه‌خواه، (فصل دوم) و آرش مجیدی، حسین محجوب، نیکی کریمی، گلچهره سجادیه، سعید راد، پریوش نظریه، بابک حمیدیان، لیلا زارع، آشا محرابی، حسن پورشیرازی، سعید نیک‌پور، سید مهرداد ضیایی و شهرام قائدی، (فصل سوم) اشاره کرد.