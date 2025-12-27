یزد، پیشرو در حذف هپاتیت C
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یزد: شاخص بهبودی بیماران مبتلا به هپاتیت C پس از درمان در استان در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از اجرای برنامه کشوری حذف هپاتیت C خبر داد و اعلام کرد این استان در زمره دانشگاههای پیشرو کشور در این زمینه قرار دارد.
دکتر مسعود شریفی گفت: شاخص ایدهآل برنامه، پیگیری بیماران تا سه ماه پس از پایان درمان برای ارزیابی اثربخشی آن است که خوشبختانه شاخص بهبودی پس از درمان در استان در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
وی با قدردانی از همکاری سازمان زندانها، بهزیستی و سایر نهادهای همکار، این همراهی را نقشآفرین در موفقیت برنامه دانستند.
در بخش دیگری از این نشست، از اخذ مجوز و تأییدیه انجام آزمایش PCR هپاتیت C در آزمایشگاه حاج مقصودی یزد خبر داده شد. با این اقدام، انجام آزمایشهای مرتبط که پیش از این، از طریق ارسال نمونه به کرمان انجام میشد، از این پس در داخل استان یزد انجام خواهد شد.
بر اساس برنامه استراتژیک کشوری حذف هپاتیت C که همسو با تعهدات بینالمللی تدوین شده، هدفگذاری شده است تا ۹۰ درصد مبتلایان شناسایی و ۸۰ درصد افراد شناساییشده تحت درمان قرار گیرند. این برنامه با مشارکت دانشگاههای علوم پزشکی، سازمان زندانها و سازمان بهزیستی اجرا میشود و تمرکز اصلی آن بر جمعیتهای کلیدی از جمله مصرفکنندگان تزریقی مواد، زندانیان، مبتلایان به HIV و گروههای پرخطر است.
در این نشست تاکید شد تمامی خدمات تشخیص، مراقبت و درمان در جمعیتهای کلیدی بهصورت کاملاً رایگان ارائه میشود و در جمعیت عمومی نیز این خدمات تحت پوشش بیمه قرار دارد.
گفتنی است ایران در منطقه مدیترانه شرقی جزء کشورهای با شیوع پایین هپاتیت C محسوب میشود و استان یزد با توجه به شاخصهای تشخیص و درمان، در مسیر دستیابی به سطوح بالای موفقیت این برنامه ملی قرار دارد.