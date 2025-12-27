به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،باورود سامانه بارشی به فارس باراش باران در شهرستان های جنوبی و جنوب شرقی فارس آغاز شده است.

کارشناس اداره هوایی شناسی و ایستگاه سینیبوتیک خنج گفت: از دیشب تا ظهر امروز در ایستگاه اقلیم شناسی روستای کورده در ۱۲۰ کیلومتری جنوب غرب خنج۶/۴ میلیمتر بارش ثبت شده است.

یعقوب میری افزود: تاکنون مجموع بارندگی در سال زراعی جاری دراین منطقه به ۱۷۸ میلیمتر رسیده است.

او ادامه داد: در همین مدت در ایستگاه دهستان سیف آباد در ۴۵ کیلومتر شمال خنج ۷/۲ میلیمتر باران باریده و جمع سال زراعی جاری ۱۸۶ میلیمتر است.

همچنین در قیروکارزین ۴ و جهرم ۲ میلیمتر باران باریده است.

بنا بر اعلام سازمان هواشناسی سامانه بارشی که از دیشب وارد استان شده تا روز دوشنبه در فارس فعال است.