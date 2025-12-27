مدیرعامل شرکت گاز فجر جم گفت: مقدار گاز تصفیه‌شده این شرکت در ۹ ماهه امسال ۱۳ میلیارد و ۷۶۰ میلیون مترمکعب بوده است که نسبت به مدت مشابه پارسال، ۴.۵ درصد رشد نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «حمید خدری» از تولید نزدیک به ۱۹ هزار تن ال‌پی‌جی در ۹ ماهه امسال خبر داد و گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۸ درصد رشد نشان می‌دهد.

وی درباره تولید گاز شیرین به‌عنوان اصلی‌ترین محصول شرکت گاز فجر جم گفت: مقدار گاز تصفیه‌شده این شرکت در ۹ ماهه امسال ۱۳ میلیارد و ۷۶۰ میلیون مترمکعب بوده است که نسبت به مدت مشابه پارسال، ۴.۵ درصد رشد نشان می‌دهد.

مدیرعامل شرکت گاز فجرجم با بیان اینکه مقدار تولید میعانات گازی شرکت پالایش گاز فجر جم در سال ۱۴۰۴ بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه بوده است، افزود: این آمار حکایت از آن دارد که این شرکت در ۹ ماهه امسال نه‌تنها به تعهدات تکلیفی خود عمل کرده، بلکه فراتر از آن شیرین‌سازی گاز داشته است.

خدری، محصول ال‌پی‌جی را یکی از مهم‌ترین محصولات تولیدی پالایشگاه فجر جم دانست و گفت: ال‌پی‌جی به‌وسیله تانکر‌های مخصوص به مقاصد مورد نظر حمل می‌شود.





