پخش زنده
امروز: -
ششمین جلسه شورای مشورتی جوانان بخش بومهن با حضور بخشدار، اعضای شورا و نخبگان محلی با هدف تبیین جایگاه بصیرت در عبور آگاهانه از مقاطع حساس و بررسی راهکارهای ارتقای مشارکت آگاهانه مردم در انتخابات شوراها برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بخشدار بومهن در این نشست حماسه باشکوه و مردمی ۹ دی را برگ زرینی از حضور آگاهانه و دشمنشکن ملت بزرگ ایران اسلامی در عرصه دلدادگی به آلالله و حضرت سیدالشهدا(ع)، حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی و پشتیبانی از ولایت فقیه دانست و گفت: مردم همواره پای ولایت و وطن خود ایستادهاند و امروز نیز حضور پررنگ مردم در عرصه انتخابات، جلوهای روشن از همین بصیرت آگاهی و مسئولیتپذیری اجتماعی است.
ابراهیمی با اشاره به اهمیت انتخابات بهعنوان جلوهای روشن از مردمسالاری دینی، اظهار داشت: مشارکت گسترده، آگاهانه و مسئولانه مردم در انتخابات پشتوانه اقتدار ملی و ضامن برگزاری انتخاباتی سالم، شفاف و قانونمند است.
وی افزود: تمامی دستگاههای اجرایی، نظارتی و ظرفیتهای مردمی موظفاند با همافزایی و روشنگری زمینهساز انتخاباتی امن، سالم و پرشور باشند.
در ادامه، اعضای شورای مشورتی با ارائه دیدگاهها و پیشنهادات خود بر ضرورت تقویت اعتماد عمومی تبیین صحیح فرآیندهای انتخاباتی پرهیز از فضاسازیهای مخرب و مقابله با شایعات تأکید کردند و نقش معتمدین محلی را در تشویق مردم به حضور فعال در انتخابات تعیینکننده دانستند.