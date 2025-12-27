پخش زنده
مدیر کانون مدیریت داراییهای فکری، بر حمایت از توسعه شبکههای استانی مالکیت فکری دانشگاه آزاد اسلامی با تمرکز بر ثبت اختراعاتی که پتانسیل تجاریسازی دارند، تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نشست مالکیت فکری دانشگاه آزاد اسلامی، که با حضور سرپرست معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری این دانشگاه برگزار شد، امیرمحمود بخشایش، مدیر کانون مدیریت داراییهای فکری، اظهار داشت: در راستای همافزایی ظرفیتهای ملی و دانشگاهی، از توسعه شبکههای استانی مالکیت فکری دانشگاه آزاد اسلامی حمایت خواهد شد.
وی تصریح کرد: تمرکز اصلی این شبکه بر ثبت اختراعاتی است که دارای ظرفیت تجاریسازی و ارزش اقتصادی باشند.
بخشایش در ادامه افزود: در همین راستا، کانون مدیریت داراییهای فکری برای تقویت هدفمند زیرساختهای مالکیت فکری دانشگاه آزاد اسلامی، برنامه حمایتی جامعی را در دستور کار قرار داده است. این برنامه مجموعهای از پشتیبانیهای فنی و توانمندسازی شامل برگزاری کارگاههای آموزشی، مشاورههای تخصصی، پایش فعال فناوران و شرکتهای مستقر در دانشگاه و کمک به فرآیند تجاریسازی اختراعات خواهد بود.