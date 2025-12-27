پخش زنده
انفجار مهیب گاز شهری در روستای چراغمزرعه خدابنده یک قربانی گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ ساعت۰۷:۴۶ صبح امروز شنبه ۶ دیماه ، گزارشی مبنی بر انفجار گاز شهری در یکی از واحدهای مسکونی روستای چراغمزرعه خدابنده به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری (EOC) اعلام شد.
بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیمهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.پس از ارزیابی مشخص شد این انفجار منجر به تخریب بخشی از ساختمان شده و متأسفانه یک نفر در این حادثه جانباخته است.
نجاتگران هلالاحمر پس از ایمنسازی محل، عملیات آواربرداری را انجام داده و پیکر فرد جانباخته را با همکاری اهالی روستا و دیگر دستگاه های همکار از زیر آوار خارج کردند.