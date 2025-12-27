به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، احمد فریسات اظهار کرد: در اقدامی قاطع و هماهنگ با همراهی یگان اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست خوزستان و یگان پارک ملی کرخه، عملیات ضربتی تخریب چندین دامگاه صید غیرقانونی پرندگان مهاجر در تالاب بامدژ با موفقیت انجام شد.

وی افزود: این عملیات در شرایطی انجام شد که تالاب بامدژ به دلیل محصور بودن میان اراضی کشاورزی از وضعیت خاص و پیچیده‌ای برخوردار است؛ شرایطی که شناسایی، دسترسی و مقابله با دامگاه‌ها و محمیه‌های غیرقانونی را با چالش‌های میدانی جدی مواجه می‌کند. با این وجود، اقدام هماهنگ و هدفمند یگان‌های اجرایی پیام روشنی از عزم جدی محیط زیست برای مقابله با تخلف‌های سازمان یافته، به شکارچیان و صیادان غیرمجاز منطقه بوده است.

فریسات بیان داشت: در جریان این عملیات ۱۵ «دوشه» شناسایی، تخریب و به آتش کشیده شد. «دوشه»‌ها اتاقک‌های گِلی هستند که توسط افراد سودجو و صرفا در راستای منافع شخصی ساخته می‌شوند. اتاقک‌هایی خاموش، اما مرگبار که شب‌هنگام زمانی که پرندگان مهاجر و خسته از مسیر‌های طولانی مهاجرت از مناطقی همچون آفریقا و سیبری برای استراحت و تغذیه به تالاب پناه می‌آورند به تله‌ای بی‌رحمانه برای شکار آنها تبدیل می‌شود.

وی با اشاره به اثرگذاری این اقدام ادامه داد: این عملیات ضربتی، بازدارندگی محسوسی در منطقه ایجاد می‌کند و نشان خواهد داد هرگاه حفاظت از طبیعت با هم‌افزایی، انسجام و کار تیمی دنبال شود نتایج آن دوچندان و ماندگار خواهد بود. در همین راستا از تیم یگان اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان و همچنین یگان پارک ملی کرخه که در اقدامی مسئولانه و هماهنگ یگان مرکز پایش تالاب بامدژ را همراهی کردند قدردانی می‌کنیم؛ این همراهی جلوه‌ای از اقتدار میدانی در صیانت از سرمایه‌های طبیعی کشور است.

مسئول مرکز پایش تالاب بامدژ در ادامه گفت: تالاب بامدژ به عنوان یکی از زیستگاه‌های ارزشمند پرندگان مهاجر و سومین تالاب استان خوزستان همچنان تحت پایش مستمر قرار دارد و برخورد قاطع با صید و شکار غیرمجاز با جدیت ادامه خواهد داشت.