بارش باران شدید با احتمال وقوع روان‌آب و سیل از عصر فردا یکشنبه ۷ دی، نیمه جنوبی خراسان رضوی را در برمی‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی گفت:این بارش‌ها در برخی از شهرستان‌ها تا ۴۰ میلیمتر خواهد بود که هشدار وقوع سیل برای این مناطق صادر شده است.

زهرا مبشری ادامه داد: بارندگی‌ها در مناطق مرکزی از جمله کلانشهر مشهد نیز خواهیم داشت، اما باتوجه به افزایش دما در این مناطق بارش‌ها به شکل پراکنده خواهد بود.

وی افزود: در نیمه غربی و مناطق سردسیر جنوبی نیز این بارش‌ها به شکل مخلوط برف و باران خواهد بود که محور‌های مواصلاتی این مناطق در روز‌های دوشنبه و سه شنبه هفته جاری همراه با مه گرفتگی خواهد بود.

کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی گفت:در شبانه روز گذشته مشهد نوسانات دمایی بین صفر تا ۹ درجه را تجربه کرد و امروز نیز حداقل دما ۲ درجه و حداکثر ۱۱ درجه سانتی گراد خواهد بود.