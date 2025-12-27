به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ حسن مجردی با بیان اینکه در مجموع ۵۶ هزار خدمت پزشکی و بهداشتی به نیازمندان در مناطق محروم ارائه شده است، گفت: این تیم‌ها شامل ۱۱ تیم عمومی، ۴۳ تیم تخصصی و ۲۴ تیم دندانپزشکی بودند که در نقاط مختلف محروم استان فعالیت داشتند.

وی افزود: خدمات ارایه‌شده شامل معاینه پزشک، خدمات پرستاری و مامایی، ارجاع بیماران به مراکز درمانی، توزیع دارو و عینک رایگان و همچنین خدمات دندانپزشکی از جمله معاینه، ترمیم، کشیدن دندان و جرم‌گیری بوده است.

مسول بسیج جامعه پزشکی سپاه جوادالائمه (ع) خراسان‌شمالی با اشاره به اجرای طرح «نفس» گفت: در قالب این طرح، در هر شهرستان یک مرکز نفس راه‌اندازی شده و در ۹ ماه امسال ۴۹۸ مادر باردار مشاوره دریافت کردند که ۴۶۰ نفر از سقط جنین انصراف دادند.

وی با بیان اینکه سقط جنین می‌تواند عوارض جسمی و روحی جدی برای مادران به همراه داشته باشد، افزود: در راستای حفظ و ارتقای سلامت مادر و کودک و ترویج فرهنگ فرزندآوری، کارگاه‌های آموزشی متعددی در سطح استان برگزار شده است.

مجردی ادامه داد: با مشاوره نیرو‌های بسیجی این مجموعه، تولد ۲۸۲ نوزاد ثبت شد و بسته‌های معیشتی نیز به این خانواده‌ها اهدا شد.

مسوول بسیج جامعه پزشکی استان افزود: در اربعین امسال نیز یک تیم ۲۵ نفره به کربلای معلی اعزام شد که بیش از هشت هزار خدمت درمانی به زائران ارایه کرد.

وی گفت: بسیج جامعه پزشکی خراسان‌شمالی با راه‌اندازی ایستگاه‌های سلامت در نماز‌های جمعه، خدماتی مانند کنترل فشار خون، تست قند خون، آموزش‌های بهداشتی و شناسایی بیماران نیازمند ادامه درمان را ارایه می‌دهد که تاکنون ۳۸۶ ایستگاه سلامت برپا و بیش از پنج هزار خدمت ثبت شده است.