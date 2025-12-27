رئیس سازمان تربیت بدنی ارتش گفت: المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاه‌های افسری نیرو‌های مسلح با هدف تقویت آمادگی جسمانی و روحی، ایجاد همبستگی و هم‌افزایی بین دانشجویان و ترویج رفاقت در قالب رقابت‌های سالم ورزشی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر «حسین امیدی» در حاشیه افتتاحیه چهاردهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاه‌های افسری نیرو‌های مسلح که صبح امروز (شنبه) به میزبانی دانشگاه افسری امام علی (ع) برگزار شد، در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه دانشجویان سرمایه‌های اصلی و مدافعان بی‌بدیل نظام جمهوری اسلامی هستند، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این مسابقات با هدف تقویت آمادگی جسمانی و روحی روانی، ایجاد همبستگی و هم‌افزایی بین دانشجویان و ترویج رفاقت و تعامل در قالب رقابت‌های سالم ورزشی برگزار می‌شود.

امیر امیدی با اشاره به برگزاری موفق بیست‌وچهارمین دوره مسابقات ورزشی ارتش، گفت: در این دوره، ارتش با شش دانشگاه افسری در ۱۲ رشته ورزشی حضور دارد. تأکید اصلی بر رشته‌های کاربردی و رزمی مانند تیراندازی، شنا، آمادگی جسمانی و جهت‌یابی است و رشته‌هایی مانند والیبال و فوتسال نیز برای ایجاد شور، نشاط و انسجام بیشتر در برنامه گنجانده شده‌اند.

رئیس سازمان تربیت بدنی ارتش خاطرنشان کرد: تشکر ویژه خود را از هیئت رئیسه ورزش نیرو‌های مسلح، فرماندهان و به‌خصوص امیر «مهدوی»، رئیس هیئت ورزش دانشگاه‌های نیرو‌های مسلح و ریاست محترم نیروی زمینی تقدیم می‌کنم که زحمت اجرای این مراسم افتتاحیه را تقبل کردند.