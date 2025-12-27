نصب ۹ هزار و ۷۰ تابلو و علائم ایمنی در راههای مازندران
۹ هزار و ۷۰ تابلو و علائم ایمنی و ۴۱۰ متر مربع تابلو اطلاعاتی در محورهای ارتباطی مازندران نصب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ رئیس اداره ایمنی راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای مازندران گفت: با هدف ارتقای ایمنی عبور و افزایش ضریب ایمنی تردد در ۹ ماهه امسال، ۹۰۷۰ تابلو و علائم ایمنی اخطاری، انتظامی و مسیر نما و ۴۱۰ متر مربع تابلو اطلاعاتی راهها در محورهای ارتباطی استان نصب شد.
باقر صادقی با بیان اینکه علائم جادهای در افزایش ضریب ایمنی راهها نقش موثری دارد، افزود: تقویت علائم افقی و عمودی و بهبود وضعیت حفاظ راهها از جمله فعالیتهای اداره ایمنی و حریم راههای اداره کل راهداری برای ارتقاء ایمنی راههای استان است
او ادامه داد: نصب این علایم و همچنین تقویت حفاظ محورها علاوه بر هشدار و اطلاع رسانی سبب ارتقاء ایمنی عبور و مرور و کاهش تصادفات جادهای میشود.
رئیس اداره ایمنی استان بازسازی و نوسازی تابلوهای قدیمی و فرسوده را بخش دیگری از اقدامات این اداره برشمرد و گفت: با توجه به رویکرد صرفه جویی و نیز استفاده بهینه از علائم عمودی راه، این اداره کل در طی سالهای گذشته تعمیر و بازسازی علائم فرسوده و قابل استفاده را در دستور کار خود قرار داد.
صادقی از آشکارسازی نقاط پرتصادف بهعنوان یکی از روشهای کاهش سوانح رانندگی و افزایش ایمنی تردد یاد کرد و افزود: با توجه به شناسایی نقاط پرحادثه استان اقدامات مؤثری در خصوص رفع این نقاط صورت گرفته که بهعنوان یک اقدام کمهزینه، زودبازده توانست در جهت کاهش تصادفات و سوانح رانندگی نقش بسیار مؤثری ایفا کند.
وی ادامه داد: این اداره کل اقدامات وسیعی را در خصوص آشکار سازی نقاط پر حادثه بصورت زودبازه در قالب نصب علائم و تابلوهای فسفری و نصب جداکنندههای میانی انجام داده است.